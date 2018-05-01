Geçtiğimiz günlerde Güney Afrika Botswana’daki madende yapılan kazı sonrası bir madencilik şirketi olan Lucara Diamond tarafından 427 karatlık elmastan sonra şimdi de 327 karatlık başka bir elmas daha buldu.

Sahip olduğu boyutlara kıyasla inanılmaz fiyatlara ulaşan dünyanın en sert maddelerinden biri olarak bilinen elmas hakkında yeni bir gelişme dikkat çekti. Güney Afrika’da bir elmas madeni olan Lucara Diamond isimli şirket, 472 karat açık kahverengi bir elmas bulduktan sadece iki hafta sonra 327 karat beyaz bir taş daha ortaya çıkardı. Bu, dünyanın en büyük ve en iyi ürünlerini üreten Lucara Diamond şirketi tarafından keşfedilen dokuzuncu en büyük elmas.

Bu zamana kadar ortaya çıkarılan en büyük taş, 1.109 karatla Lesedi La Rona’ydı. Tarihin en büyük ikinci taşı geçen yıl 53 milyon dolara satıldı. Lucara Diamond, geçen yıl satılan 813 karat başka bir taş için ödenen 63 milyon dolar ile rekor kırmıştı. 2015 yılında Kanadalı Lucara Diamond'un Botswana’daki madeninde bulunan elmasa, Botswana’nın yerel dillerinden Tsvana’da ‘Işığımız’ anlamına gelen ‘Lesedi La Rona’ adı verilmişti.

Bulunan en büyük elmas, 1905'te Güney Afrika'da çıkarılan 3.106 karatlık Cullinan elmasıydı. Kesilerek 105 parçaya ayrılan Cullinan elmasından en büyüğü olan 530.2 karatlık parçaya Afrika yıldızı, 317 karatlık ikinci parçaya da Cullinan 2 adları verildi. Bu iki elmas İngiliz Kraliyet tacında bulunuyor. 3 tahta kaşıkla takas edilmesinden adını alan 86 karatlık Kaşıkçı Elması'ndan 200 kat daha büyüktür.

Lucara Diamond, içerisinde 327 karat ve 472 karat pırlantaların da dahil olduğu Haziran ayında olağanüstü bir taş satışı yapacağa benziyor.