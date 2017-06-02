Resmi Gazete’de yer alan açıklamaya göre Güney Afrika çıkışlı 1500 cm3 ve 1600 cm3 motor hacmi olan otomobillerin ithalatında, Türkiye’nin aleyhine çıkan tarife farklılığını gidermek amacıyla %10’luk TOKİ vergisi getirildi.

Bakanlar Kurulu’nun Resmi Gazete’de yer alan kararına göre Güney Afrika merkezli 1500 cm3 ve 1600 cm3 arası motor hacmine sahip olan binek otomobil ithalatında, CIF bedelinin %10’una denk gelecek şekilde Toplu Konut Fonu tahsil edilecek. Bu zam ile Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye’nin diğer ülkelerle imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarının; anlaşma hükümleri, ülkeler ve eşya açısından farklılık arz etmesi sonucunda Türkiye aleyhine ortaya çıkan tarife farklılığının giderilmesi amaçlanıyor.

Üretim tesisleri Güney Afrika’da bulunan markalar

Üretimi Güney Afrika’da yapılan otomobillerden bazılarının markaları şunlar: BMW, Ford (Mazda), General Motors, Mercedes Benz, Nissan, Renault, Toyota ve Volkswagen.

Söz konusu zamla ilgili Twitter'dan gelen yorumlardan bazıları: