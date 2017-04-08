Örümcek Benzeri Yeni Bir Yengeç Türü Keşfedildi

Güney Hindistan'da yerliler, yerden yüksek ağaç deliklerinde yaşayan yeni bir yengeç türü keşfetti.

Alışılmışın dışında bacak yapısına sahip olan bu ilginç tür, ilk olarak Güney Hindistan'ın doğal ormanlarında, yerli bir kabile tarafından görüldü. İnsan avcu büyüklüğünde, yer yer maviliklere rastlanan siyah bir bedene sahip olan yengeç, bolca solucan ve tohum bulunan ağaç kabuklarının etrafında geziniyor.

Bilim insanları, Güney Hindistan'daki Batı Ghats bölgesinde bulunan gür ormanlarda keşfedilen bu yengeç türüne "Kani Maranjandu" ismini verdi. Kani, yengeci keşfeden yerli kabilenin ismiyken, maranjandu ise bölgede ağaç yengeçlerini betimlemek için kullanılan bir terim.

Bölgedeki geniş ormanlık alanda yaşayan Kani kabilesi, aslında yetkililere ilk olarak 2014 yılında "uzun bacaklı yengeçler" gördüğünü bildirmişti. Kerala Üniversitesi'nden Su Biyolojisi Profesörü olan A. Biju Kumar, o zamanlar Kerala'nın Batı Ghatlarında bulunan tatlı su yengeçleri ile ilgili bir araştırmaya liderlik ediyordu. Kumar ve öğrencisi Smrithy Raj, aylarca süren arayışların sonunda bölgedeki kabilelerin yardımları ile geçtiğimiz günlerde bu ilginç yengeç türünün bir kaç üyesine ulaşmayı başarabildi.

Crustacean Biyolojisi Dergisi'nde, bilim insanları Kani maranjanduyu "geniş, şişkin ve bombeli sert dış kabuğa sahip" şeklinde betimliyorlar. Yengecin en dikkat çekici kısmı ise ağaçların kabuklarına oldukça iyi tutunmasını ve iyi bir tırmanıcı olmasını sağlayan; ince, kavisli ve keskin uçlu bacakları. Uzmanlar, ağaç yengeçleri normalde ağaçlara birkaç adımdan fazla yükselmedikleri için, bu gezgin yengeç türünün ağaçların yüksek yerlerindeki delikleri seçmelerinin alışılmadık bir durum olduğunu ifade ediyorlar.