Güney Kore, 'Karartma Bombası' Üzerinde Çalışmaya Başladı!

Kuzey Kore'nin son dönemdeki agresif hareketlerine Güney Kore'den karşılık geldi. Seul yönetimi, atıldığı bölgenin elektrik şebekesini çökertecek bir karartma bombası üzerinde çalışmaya başladı.

Güney Kore, atıldığı bölgenin elektrik şebekesini tamamen devre dışı bırakacak teknolojik bir bomba üzerinde çalışıyor. ‘Karartma Bombası’ adı verilen bu bomba, uçaklar ile kritik enerji santrallerinin üzerine bırakılacak. Çarpma sonrasında bomba karbon grafit filamentleri serbest bırakacak ve o bölgedeki elektrik ile çalışan tüm donanımlar kısa devre yaparak etkisiz hale getirilecek.

Karartma bombaları ilk kez 1991 yılın ABD tarafından Körfez Savaşı’nda kullanılmıştı. Ardından NATO, 1999 yılın aynı teknolojiyi Sırbistan’a karşı kullandı. Şimdi de Seul Savunma Geliştirme Ajansı (ADD), karartma bombalarını Kuzey Kore’ye karşı kullanmayı planlıyor. Bombalar Güney Kore’nin ‘Ölüm Zinciri’ planının bir parçası olacak ve Kuzey Kore’nin kendilerine saldıracağını tespit etmeleri halinde füzeleri önlemek amacı ile kullanılacak.

Güney Koreli bir askeri yetkili Yonhap haber ajansına yaptığı açıklamada, karartma bombalarının bir saldırı hazırlığı değil Kuzey Kore’nin olası bir saldırısı halinde devreye girecek bir savunma hazırlığı olduğunu belirtti.

Savaş hazırlığı gerçekleştiren tek ülke Güney Kore değil. İngiltere de Kuzey Kore’nin diktatör yönetiminin yapacağı herhangi bir hamle için savaş planlarını yeniden gözden geçiyor. Ayrıca ABD Savunma Sekreteri James Mattis, Birleşik Devletler Ordu Birliği’nin yıllık toplantısının açılış konuşmasında ABD’nin Kuzey Kore’nin herhangi bir agresif hamlesine karşı hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.