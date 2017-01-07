Güney Kore, Bazı Otomobillerin Satışlarını Yasakladı

Lüks modellerin dışında ülkemizde de en çok satan modellerinden birisi Güney Kore'de yasaklandı.

Güney Kore Çevre Bakanlığı, otomobil üreticilerinin sertifikasyon belgelerinde hile yaptığını keşfettikten sonra BMW, Porsche ve Nissan'dan 10 modelin satışı yasaklanmıştı. 2016 baharında çevre kirliliği düzenlemelerinde hile yaptıkları için araştırılan BMW X5 M, Infiniti Q50, Porsche Macan S Diesel, Cayenne SE Hibrit ve Turbo, 918 Spyder, Cayman GTS, 911 GT3, Panamera SE Hibrit ve dizel Nissan Qashqai modelleri durumdan etkilendi.

Ülkedeki ilk satış yasağı bu değil, Ağustos 2016'da Volkswagen Grubu, 2010'dan beri emisyon ve gürültü seviyesi testleriyle ilgili belgeleri tahrif ettiği için 57 milyon TL cezaya çarptırılmıştı. VW Golf ve Audi RS7 de dahil olmak üzere, Volkswagen, Audi ve Bentley’den toplamda 32 model yasaklandı.

Gelelim Qashqai'ye. Güney Kore hükümeti, Volkswagen'in Dieselgate hile skandalının ardından 20 dizel araçta yapılan emisyon testlerini takip ederken, Japon SUV’deki hile cihazını keşfetti. Qashqai dizelinin normal sıcaklıklarda sürüş sırasında kirlilik azaltma sistemini kapattığını tespit edildi. Bununla birlikte Nissan, "ürettikleri araçların hiçbirinde yasadışı kandırma veya hile cihazı bulunmadığını" söyleyerek suçlamaları reddetti.