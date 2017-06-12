Kadın Buluşçular Fuarı'nda Tüm Ödülleri Toplayan Türk Prof.

Güney Kore’nin başkenti Seul’de düzenlenen 10.Kore Uluslararası Kadın Buluşçular Fuarı’nda Prof. Dr. Nuray Çağlar, buluşuyla tüm ödülleri topladı.

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği, Kimsayal Oşinografi Anabilim Dalı Profesörü Nuray Çağlar, Seul’de bu yıl 10.su düzenlenen Uluslararası Kadın Buluşçular Fuar'ında, atık suların kimyasal arıtımını sağlayan yeni bir enzimatik fenton arıtma yöntemiyle tüm ödülleri topladı.

Aldığı ödüllerden sonra bir konuşma yapan Prof. Dr. Nuray Çağlar, ''Ülkemizi uluslararası platformda temsil etme görevini bize veren Türk Patent ve Marka Kurumu'na teşekkür ediyorum. Binlerce kilometre uzaktan sevincimi, heyecanımı, gururumu paylaşan evlatlarıma, aileme ve tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. Sevinçler paylaştıkça çoğalırmış, iyi ki varsınız'' şeklinde konuştu.

Enzimatik fenton yöntemi nedir?

Enzimatik Fenton; söz konusu arıtma yönteminin özelliği fenton ajanı ile birlikte lakkaz enziminin tek bir adımda kullanılmasıdır. Buluş ile açıklanan arıtma yöntemi gemi atık suları gibi kimyasal oksijen ihtiyacı yüksek atık sularında verimli sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır. Buluş, kimyasal maddelerin büyük oranda harcandığı ve ortaya çıkan çamurun toplam organik karbon miktarı düşük olması nedeniyle çevre dostu bir arıtma yöntemidir.