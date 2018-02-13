Güney Kore’den Galaxy S9 İçin Yeni Sızıntılar Geldi

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S9 için birbirinden iddialı yeni sızıntı haberleri geldi. Özellikle hoparlör ve 3B ön kamera çok konuşulacak sızıntılar arasında yer alıyor.

Samsung Galaxy S9’un duyurulmasına çok az bir zaman kaldı. Galaxy S8’e nazaran daha az sızıntı haberleriyle anılan yeni Samsung amiral gemisi, şu sıralar Güney Kore’de mobil ağlar ve aksesuar şirketleri tarafından test ediliyor. Önümüzdeki 2 hafta içinde duyurulması beklenen Galaxy S9’da iris ve bilinmeyen bir yüz tanıma teknolojisinin yer alacağı konuşuluyor.

Telefonun mobil ağlar ve aksesuar üreticileri arasında test edilmesi, telefona gelecek özelliklerin daha çok sızdırılmasını sağladı. Ortaya çıkan bir sızıntıya göre Galaxy S9’un ön kamerasında 3B tarama özelliği olacak. 3B tarama özelliğine sahip bir kamera sayesinde yüz taramaları yapılarak Samsung’un eski yüz taramasına nazaran daha yüksek doğrulamaya sahip bir kilit açma özelliği sunulacak. Aynı zamanda iPhone X’larda yer alan animoji özelliğine benzer bir özellik de yer alacak.

İki Stereo Hoparlörüyle Geliyor

Güney Kore’den gelen bir başka sızıntıda, Galaxy S9’un biri en alt diğeri de en üstte olacak şekilde iki hoparlörle geleceği açıklandı. Hoparlör yerleşimi özellikle oyun oynarken çok büyük önem kazanıyor. Hoparlörler, elimizi koyacağımız yerlere denk gelirse istediğimiz ses kalitesini alamıyoruz. Bu yeni hoparlör düzeni ile bu tarz sorunların önüne geçilecek. Samsung, bu iki hoparlörü sunarken kaliteden de taviz vermeyecek gibi duruyor. Hoparlörler, AKG tarafından üretilen Dolby Surround stereo hoparlörleri olacak.

Galaxy S9’un neye benzeyeceği konusunda üç aşağı beş yukarı bir fikir sahibi olduk. Genel hatlarıyla Galaxy S8’e benzeyecek yeni telefonun, daha ince ve daha keskin hatlara sahip olması bekleniyor.

Sızdırılan bilgilere göre Galaxy S9’un, Galaxy Note 8’de bulunan benzer bir şeffaf plastik kutuyla birlikte geleceği açıklandı. Akıllı telefonun kaç TL’den satılacağı ise en büyük merak konusu. Güney Kore’de 1 milyon Won(920 dolar) barajını aşmayacağı söyleniyor, ancak bu fiyat ülkemizde kaç TL’ye çıkar bilemiyoruz.