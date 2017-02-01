Güney Kore’de bir tünelde gerçekleşen kaza sonrası arkadan gelen ambulansa yol veren sürücüler, sanki tüm dünyaya ders verir gibiydiler.

Güney Kore’yi ‘dünyanın disiplin merkezi’ olarak seçsek sanırım hiç kimse itiraz etmez. Zaten YouTube’da biraz arama yaptığınızda, Güney Koreli insanların topluca yapılan aktivitelerde hayranlık uyandıracak derecede organize hareket ettiğiyle ilgili birçok örnek videoyla karşılaşırsınız. Ocak ayının son günlerinde paylaşılan bu video, ülkenin bazı şeyleri çok önceden aşmış olduğunu kanıtlar nitelikte.

Video, bir tünelde yaşanan kaza sonrası sürücülerin araçlarını yolun ortasını ambulansın geçeceği şekilde ve oldukça kısa sürede kenara çektiğini gösteriyor.

İçinde ‘ülkemizde olsa kim bilir neler yaşanırdı’ kelime öbeğinin geçtiği cümlelerden hiç haz etmeyen bir kişi olarak yalnızca şunu söylemek istiyorum: Artık bu tür görüntüleri izledikten sonra kıskanmak yerine ‘aynı Türk insanı gibi duyarlılar, helal olsun’ diyeceğimiz o günün en kısa zamanda gelmesini umut ediyorum.