Katlanabilir Ekrandaki En Büyük Engel Ortadan Kaldırıldı

Geliştirilen ve patenti alınan telefonların katlanma kabiliyetleri oldukça sınırlı, yeni malzeme sayesinde tamamen katlanabilir ekranlı telefonlar üretilebilecek.

Esnek ekranların dokunmatik yüzeyini geliştirmek çok zor değil, ancak altındaki elektronik devrelerden oluşan görüntüyü ekrana taşıyan aksam katlanabilir ekranlı telefonların yaratılmasındaki en büyük engel. Esnek malzemeler kullanılsa dahi ekranın alt katmanı yeterince katlanabilir elektronik devrelerden oluşmadığı sürece telefonların katlanma hareketleri çok sınırlı kalıyor.

Güney Kore'deki mühendisler tarafından geliştirilen molibden disülfid 2D yarı iletkenler elektronların taşınabileceği bir ortam oluştururken saydam yapıları sayesinde ekranlar için mükemmel bir malzeme özelliği taşıyorlar. Bu malzeme maliyeti biraz arttıracak olsa da kırılmadan bir milimetreden daha küçük bir yarıçapa kadar tekrar tekrar katlanabilme özelliği taşıyor.

Yıllardan beri katlanabilir ekranlı telefonlar üzerinde çalışılıyor ancak ilk sürümü daha yeni geliyor. Bu yeni teknoloji,nin Samsung’un katlanabilir ekranlarında kullanılmayacağını dolayısıyla biraz daha sınırlı olacaklarını söyleyebilirim. Yeni iletkenin tüm telefon bileşenlerinde kullanılması sonrasında tasarım olarak yalnızca ortadan katlanabilir ekranlı telefonlar yerine her yerinden bükülebilenleri geliştirilebilir.

Bu malzemeyle geliştirilen ekranlar tamamen katlanma özelliğine sahip olacak olsalar da OLED ekran kalitesinden biraz daha düşük bir görüntü kalitesi sunacaklar. Muhtemelen yeni malzemenin önündeki en büyük engel bu. Samsung ve LG ürettikleri OLED ekranlarda oldukça sert ve kırılgan malzemeler kullanıyorlar, ancak bu malzemeler ortaya kaliteli bir görüntü çıkmasını sağlıyor. Bu nedenle gelecekte yüksek kaliteli görüntü veren ekranla katlanabilir ekran arasında bir seçim yapmak zorunda kalabiliriz.