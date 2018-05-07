Güney Kore’den Bitcoin’i Tekrar Şahlandıracak Haberler Geldi

2018'in başından beri adeta tepe üstü yere çakılmaya devam eden Bitcoin, Güney Kore'nin atılımları ile tekrardan yükselişe geçebilir.

Bildiğiniz gibi 2017'nin Aralık ayında, 18.000 dolar seviyesini geçen ve tarihinin en şaşalı günlerini yaşayan Bitcoin, o günden beri adeta serbest düşüşe geçmişti. İçinde bulunduğumuz ayın başlarında 'psikolojik' sınır olarak adlandırabileceğimiz 10.000 dolar seviyesini aşan fakat daha sonra tekrardan gerileyen Bitcoin, şu sıralar 9,381 dolar banında ilerliyor.

Bu bağlamda çeşitli tahminler yürütülürken, Güney Kore cephesinden Bitcoin yatırımcılarına güzel haberler geldi. Finansal Denetleme Kurumu başkanlığı görevine henüz başlayan Yoon Suk-heun, göreve başladığı andan itibaren kripto para piyasasını hareketlendirmeyi düşündüğünü, hükümetin bu anlamda düzenlemelerde bulunacağını açıkladı.

Geçtiğimiz dönemde Güney Kore'deki kripto para borsası, Finansal Denetleme Kurumu'nun, bitcoin yatırımcılarının anonim olarak kayıt olmasına izin vermemesiyle adeta çakılmıştı. Borsaya vatandaşların gerçek kimlikleriyle kayıt olmasının istenmesi sonrası, toplamda 4 trilyon dolar olan günlük işlem hacmi 400 milyar dolara düşmüştü.

Bu bağlamda yeni düzenlemelerden ilkinin anonim kayıtlara yeniden izin verilmesi olacağı bekleniyor. Yoon Suk-heun'un açıklamaları sonrası hem Bitcoin, hem de Ethereum piyasasında ciddi bir hareketlilik gözlemleniyor. Dünya çapında Güney Kore'nin kripto para yatırımlarında üçüncü sırada olduğu düşünülürse, bu hamle Bitcoin'in yeniden yükselişine de önayak olabilir.