Güney Kore’den Kripto Para Dünyasını Rahatlatan Açıklama!

Güney Kore hükümetinden gelen son açıklamalara göre, ülkedeki kripto para faaliyetlerini yasaklamaya yönelik bir plan yapılmıyor. Bu açıklamayla birlikte, haftalardır konuşulan ve önemli değer kayıplarına yon açan spekülasyonlar yalanlanmış oldu.

Güney Kore Maliye Bakanı, hükümetin kripto para ticaretini yasaklamaya ilişkin bir planlarının olmadığını açıkladı. Maliye Bakanı Kim Dong-yeon, Güney Kore’nin küresel kripto para ticareti için önemli bir merkez olduğunun altını çizdi. Ortaya çıkan ve kafaları bulandıran spekülasyonların ise hükümet yetkililerinin yaptıkları çelişkili yorumlardan kaynaklandığını özellikle vurguladı.

Tayland ve Çin hükümetlerinin kripto para ticaretine karşı aldıkları sert tavırların, diğer ülkelerin aldıkları kararlara yansıması kuvvetle muhtemel. An itibariyle küresel kripto para piyasasının büyük kısmının kontrol edildiği Asya ülkeleri arasında, yasal düzenlemelerle kripto para dünyasını destekleyen tek ülke Japonya.

Güney Kore Maliye Bakanı Dong-yeon, hükümet görevlilerini acil şekilde borsaları düzenlemeye davet etti. Çünkü bakanlık, yaklaşık 600 milyon dolarlık yasa dışı döviz ticaretinin izini buldu. Bu skandal gelişmede kara para aklama yöntemi olarak, kripto para ve döviz takası yapılıyor.

Güney Kore’de, öğrencilerden ev kadınlarına kadar halkın büyük bir kısmı kripto para ticareti yapıyor. Dolayısı ile bireysel yatırımcıların fazla olduğu yerde yasaklama getirmek ciddi mali kayıplara neden olabilir. Ancak yasalarla bu alanı düzenlemek, çok daha verimli bir pazarın oluşmasını sağlayabilir. Görünüşe göre Güney Kore hükümeti harcanan yoğun mesailerin ve tartışmaların ardından kripto para teknolojilerine sırtını dönmeme kararı aldı.

Başkent Seul’den yapılan her kripto para açıklaması yatırımların seyrini doğrudan etkilediği için, kripto paraların değerlerinde ani değişimlere neden oluyor. Güney Kore’nin konuya ılımlı yaklaşımı, ülkede yapılan yatırımların miktarını arttıracaktır.

Nihai sonuçlar için bekleyip görmekte fayda var. Aynı zamanda talebin artması durumunda, geçtiğimiz hafta Çin’de yaşanan tarihin en büyük kripto para soygununa benzer olaylar da görebiliriz.