18 Ocak'tan bu yana süren dava sonuca ulaştı. Mahkeme Samsung ve birçok dünya şirketinin yöneticilerinin de adının karıştığı dava sonucunda devlet başkanını görevden aldı.

Güney Kore aralarında Samsung’unda bulunduğu birçok şirketin adı geçen yolsuzluk davasıyla çalkalanıyor. 18 Ocak’tan bu yana süren skandal davanın sonucunda Güney Kore Cumhurbaşkanı Park Geun-hye görevinden alındı. Bir protestocunun davaya adı karışan şirket yöneticilerinin fotoğraflarını yan yana getirip parmaklıklar ardına yerleştirdiği plaketi hazırlaması, Güney Kore’deki skandalın boyutunu özetler nitelikte. Fotoğrafta Cumhurbaşkanı Park’ın sol tarafından itibaren; Samsung Electronics Co'nun eşbaşkan yardımcısı Jay Y. Lee, Hyundai’'nin Başkanı Chung Mong Koo, SK Holding yöneticisi Chey Tae-won, LG Grubu CEO’larından Koo Bon-moo, Lotte Grubu yöneticisi Shin Dong-bin bulunuyor. Samsung eşbaşkanlarından Lee’nin tutuklanması ve soruşturmayla açığa çıkan ‘yolsuzluk’ skandalları, Cumhurbaşkanı'nın ülke için tarihi sayılabilecek kararla görevden alınmasına sebep oldu. Zira Park, ülke tarihinde görevden alınan ilk devlet başkanı oldu. 92 gün yaşanan yönetimsizlik durumu, Güney Kore’de yeniden yapılacak seçimle 60 gün içerisinde ortadan kalkacak ve ülke yeni başkanına kavuşacak. iPhone, Samsung, HTC ve Sony Telefonlar Dinleniyor Olabilir! - Videomuzu izlemek için buraya tıklayın!

Kaynak : https://www.engadget.com/2017/03/09/samsung-linked-scandal-takes-down-south-koreas-president/