Güney Kore hükümeti, aylardır kripto para meselesine bir soğuk bir sıcak tavırla yaklaşıyor. Yılın ilk haftalarında yaşanan büyük değer kayıplarında bu değişken tavrın etkisi çok. Dünyadaki kripto para pazarının önemli bir bölümünü elinde bulunduran ülkede devlet memurları artık kripto para ticareti yapamayacaklar, ancak tek bir şartla.

2017’nin sonlarından günümüze kadar Güney Kore’nin kripto para piyasasına olan yaklaşımı oldukça değişkendi. Ülkedeki vatandaşların önemli bir kısmı teknoloji ile haşır neşir olduklarından yatırımcı sayısı çok fazla. Bu durumda ortaya fazlasıyla dolandırıcılık ve kara para aklama girişimi gibi suçları ortaya çıkartıyor.

Maeil Business'a göre Güney Kore Personel Yönetimi Bakanlığı, kripto para ticaretine karıştığı tespit edilen devlet memurlarının yasakları ihlal ettikleri gerekçesiyle cezalandırılacakları söyleniyor. Bir belge yayınlayan bakanlık, çalışma saatleri içerisinde kripto para ticaretinin yasaklandığını kesin bir dille açıklıyor.

Açıklamalara göre ülkedeki her bir bakanlık ve kurum, çalışma saatleri içinde yapacak bir işi kalmayan memurların bile kripto para işlemi gerçekleştirmeleri halinde, çalıştıkları kurum tarafından cezalandırılabileceklerini belirtti.

ABD ve Japonya’dan sonra dünyanın en büyük kripto para pazarı olan Güney Kore, bu olaya bir türlü uyum sağlayamadı. Geçerli bir çözümle dolandırıcılık vakalarının önüne geçmeye çalışan devlet yetkilileri, oldukça kararsız bir profil çiziyorlar. Aralık 2017’de ülkedeki ticaretin bütünüyle yasaklanacağına yönelik haberler bir 1 ay sonra yalanlanmış, yüreklere su serpmişti.

Yasaklama girişimleri, Güney Koreli yatırımcıların bir parçası olan devlet memurlarını günün belirli saatlerinde ticaretten uzak tutacak. Ancak Güney Kore’nin bir sürpriz yaşanmazsa daha ciddi bir yaptırım getirmesi beklenmiyor.

En değerli kripto para birimi olan Bitcoin, uzun süredir 10.500 dolar civarında seyrediyor. Diğer kripto para durumlarındaki sakinlik de aynı şekilde devam ediyor.