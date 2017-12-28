Güney Kore’nin kripto hesap açılmasının yasaklanması ve sanal para platformlarının kapatılması gibi tedbirler alacağına yönelik söylemler, Bitcoin’de ani bir değer kaybına sebep oldu.

Bitcoin her ne kadar kurum ve kuruluşlardan bağımsız, değerini yatırımcıların belirlediği bir kripto para birimi olsa da hükümet tabanlı alınan bir karar ya da yapılan açıklama, Bitcoin’in değerinde ani dalgalanmalara sebep oluyor. Güney Kore’nin kripto para dünyasına karşı ağır yaptırımlar uygulaması bekleniyor, zira hükümet kanadından gelen söylemler bu yönde.

Güney Kore hükümeti, kripto para üzerinden yapılan ticaretlerdeki spekülasyonları düzenlemek için bazı önlemler alacağını açıkladı. "Hükümet, birkaç kez sanal paraların gerçek para birimi rolü oynayamayacağını ve aşırı oynaklık yüzünden yüksek kayıplara neden olabileceğini söyledi" şeklinde yapılan açıklama dışında ayrıca bazı kripto paraların işlem fiyatlarının Güney Kore’deki borsalarda, diğer borsalarda görülen işlemlere nazaran daha yüksek olduğu belirtildi.

Bunun dışında ülkenin iki büyük bankası. KB Kookmiin ve Shinhan, “kredi kartında biriken puanları bitcoine çevirme” hizmetine son verecek. Şimdilik geçerli olan uygulamaya göre KB Kookmin Kart ve Shinhan Kart puanları ile kripto para birimlerinden olan Coinplug satın alınabiliyor.

Bu haberin duyulmasının ardından güne 14,780 dolardan başlayan Bitcoin, 13,550 dolara kadar gerileme kaydetti. Şu an ise 14,200 dolar civarında seyrediyor.