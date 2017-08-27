Güney Kore için 256 GB Note 8 Doğrulandı!

Samsung'un geçen gün tanıttığı amiral gemisi Galaxy Note 8'in Güney Kore'de bir telekom firması aracılığıyla satılmak üzere 256 GB dahili depolamaya sahip bir modeli olduğu doğrulandı.

İç pazara sürmek üzere KT Olleh adındaki telekom firmasının sayfasında listelenen Galaxy Note 8 modeli 64 ve 256 GB olmak üzere iki farklı varyanta sahip.

Samsung tarafından tanıtımın ardından üç farklı varyantı olacağı belirtilen akıllı telefon Galaxy Note 8, iki varytını bize gösterdi ancak diğeri hala gizem konusu. Standart model olacağını tahmin ettiğimiz versiyon 6 GB RAM ve 64 GB dahili depolamaya sahip olacak. Bugün Kore'de ortaya çıkan model de yine 6 GB RAM ve 256 GB dahili depolamaya sahip. Samsung'un üçüncü varyantı umarız 4 GB RAM'li bir model olmaz. En düşük satış fiyatı 950 dolar olan bir akıllı telefonun 4 GB RAM ile gelmesi çok büyük hayal kırıklığı olacaktır. Bunun yanında; eğer 8 GB RAM'li bir model ortaya çıkarsa da fiyatı 1100 doların üzerine çıkarak çılgın seviyelere ulaşacak gibi görünüyor.

Yüksek fiyatına rağmen ekonomistlerin öngördüğüne göre satış başarısı yakalayıp firmaya oldukça yüksek miktarlarda kar ettirecek Galaxy Note 8 15 Eylül'de mağazalarda yerini alacak. Satış rakamlarını bunun ardından hep birlikte göreceğiz.