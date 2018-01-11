Güney Kore, Kripto Para Faaliyetlerini Yasaklamak Üzere!

Küresel ticarete dahil ettiği markalarıyla ekonomisine güç katan Güney Kore, bugün ülkenin polis teşkilatı ve vergi makamları tarafından yapılan yolsuzluk operasyonları sonrasında, kripto para ticaretine ilişkin en net tavrını ortaya koydu.

Günümüz finans ve ekonomi dünyası, ABD gibi kapital bir liderin ilerleyen yıllarda tahtını kaybedeceği ön görüleriyle çalkalanıyor. Hatta marka ülkeler hakkında yapılmış bilimsel araştırmalara bakıldığında, özellikle Trump başkan seçildikten sonra ABD’nin büyük değer kaybına uğradığı açığa çıkıyor. Elbette bunda küresel ekonominin geleceği olarak görülen kripto paraların da katkısı yok değil.

Diğer taraftan ABD’nin boşalacak koltuğu için en büyük adaylar Çin ve Güney Kore. Dolayısıyla tıpkı günümüzde ABD’nin iç kararları nasıl herkesi etkileyebiliyorsa, bu durum onlar için de geçerli olacak.

Piyasa değerleri, dolaşımda olan genel paraya baktığımızda düşük olsa da kripto paralar, gelecek için umut vadediyorlar. Ancak sarsıntılı yapıları ve sürekli dalganan piyasa koşulları, hükümetlerin bir türlü net bir tavır ortaya koyamamasına neden oluyor.

Bugün Güney Kore polis teşkilatı ve vergi makamları, yolsuzluk operasyonlarıyla yerel borsalara çeşitli baskınlar düzenledi. Küresel düzeyde büyük bir talep gören kripto para ticaretinin en çok yapıldığı ülkelerden birisi de Güney Kore. Yapılan baskınların ardından ülkenin Adalet Bakanı Park Sangki, hükümetin sanal paranın yerel ticaretini yasaklamak için bir yasa tasarısı hazırladığını söyledi.

Bakanlık, yayımladığı basın bildirisinde şu ifadeleri kullandı: “Sanal para birimleri konusunda büyük endişeler var. Bu nedenle adalet bakanlığı, kriptokrasiyi yasaklamak için bir yasa tasarısı hazırlıyor”

Güney Kore, meclis tarafından yasaların onaylandığı bir hukuk sistemine sahip. Söz konusu tasarının yasalaşması için mecliste bulunan 297 milletvekilinden oy çoğunluğu kazanması gerekecek. Bu süreç işleyiş açısından bakıldığında aylar ve hatta yıllar alabilir. Hükümetin bu sert tutumu, ülkedeki çoğu yatırımcıyı ve madenciyi korkutmuş durumda.

Bu durumun küresel Bitcoin piyasasına olumlu yansımaları olmayacaktır. Çünkü binlerce madenci ve yatırımcının bir anda devre dışında kalması, normalde beklenmeyen düşüşlere neden olabilir.