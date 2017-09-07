Güney Kore, Kuzey Kore'yi Vurmak İçin 2 Tonluk Füze Yapıyor!

Trump’ın desteğini alan Güney Kore, Kuzey Kore’nin tüm dünyadan sır gibi sakladığı yeraltı askeri üssünü hedef aldı.

ABD ve Kuzey Kore’nin liderleri Trump ve Kim Jung-Un, iki ülke arasındaki gerilimleri tarihi bir şekilde arttıran söylemler sarf etmişlerdi. Ardından Kuzey Kore, yakınlarında bulunan Japonya gibi ABD müttefiklerine yönelik taciz niteliği taşıyan füze denemeleriyle dünya kamuoyunu şaşkına çevirmişti. Bunun üzerine epey sinirlenen ve tehditkar sözler savuran Trump, bölgedeki müttefikleri aracılığıyla Kuzey Kore’ye göz dağı vermişti.

Güney Kore ve Kuzey Kore’nin ise uzun zamandır süren güç savaşı, yeri geldi politik ve diplomatik, yeri geldi askeri müdahalelerle devam ediyor. Haliyle ABD ile beraber saf tutan Güney Kore, maksimum 500 kilogram olan füze yasağının kalkmasının ardından harekete geçti. İddialara göre üretimine başlanan yeni füze sistemi, 2 tonluk savaş başlıklarını Kuzey Kore’nin herhangi bir bölgesine ulaştıracak kadar güçlü olacak.

Söz konusu füzelere askeri literatürde "frankenmissiles" adı veriliyor. Çünkü bu sistemler iki tür balistik füze sisteminin hibridi olarak biliniyor. Güney Kore Ulusal Savunma Üniversitesi'nden Profesör Kwon Yong Soo, verdiği basın demecinde “Bu tedbir, Güney Kore'nin Kuzey Kore'ye karşı misilleme kabiliyetini önemli ölçüde artıracaktır” şeklinde konuştu. Ayrıca ABD ordusu Güney Kore’ye 4 adet füze rampası daha vererek bölgedeki kozunu güçlendiriyor.

Kuzey Kore'nin son 10 gün içerisinde gerçekleştirdiği sıra dışı denemeler deprem ve heyelan gibi doğal afetlere neden olmuş, atmosfere radyoaktif malzemenin salındığına ilişkin şüpheler doğurmuştu. Oluşan depremler ABD’den gelen raporlara göre 6.3 ve 4.1 olarak ölçüldü.

Asya’nın güneydoğusunda giderek artan gerilim, ne yapacağı kestirilemeyen iki lider ve müttefik politikaları geri dönüşü olmayan kıyımlara neden olabilir. Bakalım hem sınır komşusu hem de baş düşman konumunda olan Güney Kore’den açıklama gelecek mi?

Bu arada, Kuzey Kore'nin ABD'ye nükleer füze atması halinde oluşabilecek senaryolarla ilgili hazıladığımız videoyu da aşağıdan izleyebilirsiniz.