Güney Koreli yetkililer, gerçekleşen kripto para saldırısının arkasında Kuzey Korenin Olduğunu iddia etti

Güney Kore'de, 7.2 milyon dolarlık kripto para hacklendi ve değeri 82.7 milyon dolara şişirildi. Bilgisayar korsanları 30 bin kişinin kişisel bilgilerini çaldı ve kripto para birimleri olan Bitcoin, Ethereum ve Bithumb üzerinden işlem gerçekleştirdi. Analistler, Kuzey Kore korsanlarının Kuzey'in nükleer silah geliştirme cezası olarak verilen mali yaptırımlardan kaçmak için kripto para birimlerini hedef almış olabileceğini söylediler.

Bu saldırının, sadece Bithumb çalışanının ev bilgisayarı hedef alındığı hack saldırısı ile ilişkili olduğu düşünülüyor. Bilgisayar korsanları Bithumb'dan tüccarların kişisel bilgilerini silmekle tehdit ederek 5.5 milyon dolar talep etmişti. Öte yandan son işlem hacimlerine dayanarak Bithumb, Güney Kore'nin 1. sırasında yer alırken ve dünya genelinde 5. sırada yer alıyor.

Raporlar, Ekim ayında yapılacak başka bir girişimin engellendiğini doğruluyor. Kanıtlar şimdi savcılığa geçti. Güney Koreli haber ajansı Yonhap, analistlerin kaynaklarını doğrulayarak gerçekleşen hack saldırısının arkasında Kuzey Korenin olduğunu düşünüyor.

Üç gün önce hükümet, kullanıcıların bilgilerini korumadığı için Bithumb'a toplam 55 bin dolar para cezası verdi.Günümüzde, sanal para birimleri Güney Kore'nin mali otoriteleri tarafından düzenlenmemektedir ve gerçekleşen saldırılar sonrasında güvenliği geliştireceklerine söz verdiler. Gerçekleşen başarılı hack girişimleri hangi kripto para birimi için yapılırsa yapılsın, tüm kripto para sektörünün güvenilirliğini azaltmakta bu nedenle acilen bu girişimlerin önüne geçilmesi lazım.