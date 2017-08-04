Güney Kore ile Kuzey Kore arasında süregelen misillemeler için test edilen Güney Kore füzesi, yanlışlıkla kendi askerini öldürmüş olabilir. Güney Kore iddiaları yalanlasa da görüntüler son derece ikna edici.

Uzak Doğu taraflarında Kuzey Kore, Güney Kore ve Amerika arasındaki gerginlik üçgeni artmaya devam ediyor. Yaptığı son kıtalararası balistik füze testinden sonra Kuzey Kore’yi açık bir şekilde tehdit eden Amerika'nın olayları hangi noktaya götüreceği bilinmezken, Güney Kore veya Japonya’dan da Kuzey Kore’ye karşı sert tepkiler gelmeye başladı. Zaten yıllardan beri bir türlü düzelmeyen Kuzey Kore ile Güney Kore mevzusu bir kenarda dursun, geçtiğimiz hafta Kuzey Kore’nin duyurduğu Kıtalararası Balistik Füze, yapılan testten sonra bizzat Japonya sularının içerisine düşmüştü. Tehlike çanlarını çalmaya başlayan Japonya da bu olaya normal olarak çok sinirlenmişti.

Benzer bir füzeyi Kuzey Kore açıklarında test edeceğini duyuran Amerika, Kore Yarımadası'nda iki B-1B bombardıman uçağı ile güç gösterisi yapmayı da ihlal etmedi.

Tabii tüm bunlar olurken Kuzey Kore’nin en büyük rakibi olan Güney Kore de boş durmadı. Benzer bir füze testi gerçekleştiren Güney Kore, yaptığı testlerde füzeyi başarılı bir şekilde test etmeyi başarsa da, patlama alanında gözüken bir insan silueti kafaları karıştırdı. Bir tünelin içerisinde duran bir insanın bombanın etkisi ile ateşler içinde kaldığını gördüğümüz video için yapılan açıklamalar, o kişinin aslında insan olmadığı ve roketin yıkıcı etkisini göstermek için konulan bir manken olduğu yönündeydi.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in’in sözcüsü, bu füzelerin Kuzey Kore tarafından gelecek herhangi bir saldırıya karşı “kilit bileşen” oynayacağını söyledi.

Umarız bu görüntülerde yer alan gerçekten cansız bir modeldir. Eğer bir insansa gerçekten çok yazık olmuş.