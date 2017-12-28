Güney Kore'nin mevcut hükümeti tarafından alınan yeni kripto para kararının asıl sebebinin Kuzey Kore olduğu söyleniyor.

Yeni mevzuat uyarınca ABD ve Japonya'dan sonra dünyadaki kripto dövizleri için en büyük üçüncü pazar olan Kore, isimsiz hesapları yasaklayacak ve kripto değişimlerini sürekli izleyecek. Diğer yandan Wall Street Journal'de yer alan bir iddiaya göre ülke, tüm kripto değişimlerini tek taraflı olarak kapatmayı düşünüyor. Bu haberler üzerine kripto para borsasında sert bir düşüş yaşandı. Coindesk'e göre Bitcoin yaklaşık% 12'lik bir düşüşle 15.500 dolardan düşerek 13.611 dolar seviyesine geriledi. Etherium da yaklaşık% 8 oranında bir düşüş yaşadı.

Anonim hesaplarla ilgili Kore Blockchain Industry Association tarafından önerilen mevzuat, Kore Won'u ve kripto para birimi arasındaki değişime, yalnızca hesap sahibinin kimliğinin doğrulandığı durumlarda izin verilmesini ilan ediyor. Kore hükümetini bu karara almaya iten şey ise hepinizin tahmin edeceği gibi kripto para piyasasında son aylarda yaşanan büyük gelişme oldu. Bu çerçevede hükümet kriptolanabilirlik kazançlarını sermaye kazancı olarak sayacaklarını da duyurdu.

Öte yandan Kore halkı arasında her ne kadar oldukça popüler olsa da Kore borsaları güvensiz ortamlar olarak görülüyor. Geçtiğimiz hafta, önde gelen Kore kripto değişimi borsalarından biri olan Youbit, bu ayın başında 35 milyon dolarlık bir hack olayıyla çöküntüye uğradı.

Kuzey Kore Yüzünü Bitcoin'e Dönmüştü

Büyük ekonomik yaptırımlar sebebiyle ticaret dahi yapmasına izin verilmeyen Kuzey Kore, kripto paralardaki yükseliş ve denetlenememezlik sebebiyle yüzünü bu alana dönmüştü. Kuzey Kore'nin yaptığı saldırılarla milyonlarca dolar değerinde Bitcoin çaldığı öne sürülmüştü. Hatta ülkenin kendi Bitcoin'ini üretmeye başladığı da söylenmeye devam ediyor.

Güney Kore hükümetinin aldığı kararın arkasında, Kuzey Kore tarafından, ağır ambargonun kırılabilmesi için kripto paraların yoğun olarak kullanılmasının olduğu öne sürüldü. Özellikle anonim hesaplara yönelik olarak alınan kararın, Kuzey Kore'nin Güney'in kripto altyapısına sızmasını önlemeye yardımcı olmak için atılmış bir adım olduğu yönünde yorumlar yapıldı. Hatırlayacağınız üzere yaklaşık 1 hafta önce Güney Koreli yetkililer Kuzey Kore'nin 7.2 milyon dolar değerinde kripto para çaldığını iddia etmişti.

