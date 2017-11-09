Güney Kore Otonom Araçlar İçin 'Kent' Kuruyor

Güney Kore, 3.45 milyon metrekarelik otonom test tesisinin dört şeritli yol bölümünü açtı. Tesisin tamamının gelecek yıl sonunda faaliyete geçmesi bekleniyor.

Güney Kore'nin Seul şehrine 32 km uzaklıkta kurulan ve adına "K-City" adı verilen test sahasının 323.749 metrekarelik bölümü açıldı. Tesiste, self-drive testlerinin mükemmel şekilde gerçekleştirilebilmesi için "otoyollar, şehir merkezleri, şehir dışı alanlar ve ortak ortamlar" bulunuyor. Güney Kore bu şekilde gerçek yaşam koşullarını doğru bir şekilde simüle etmeyi amaçlıyor. Tesis diğer yandan Samsung , SK Telecom, Hyundai ve Kia Motors tarafından yapılan otomobilleri test etmek için de kullanılabilecek.

Güney Kore'de atılan bu atımlar kısa vadeli araç testleri gerçekleştirmek için değil elbette; ülke, karayolunun açılmasının önümüzdeki üç yıl içinde otonom araçların ticari olarak bulunabilirliğine ilişkin planını destekleyeceğini düşünüyor.

Gelecek: Sürücüsüz Araçlar

Güney Kore'de kurulan tesis elbette otonom araçların testleri için kurulan ilk 'kent' değil. Daha önce ABD'de kurulan ve halihazırda ülkenin en büyük tesisi olma özelliğini koruyan Waymo tesisi, 404.686 metrekarelik büyüklüğüyle Kaliforniya çölünü kapsıyor. Michigan Üniversitesi ise eski bir General Motors uçak tesisinde testlerini sürdürürken yeni bir tesis için de çalışmalarını sürdürüyor. Tesis, önümüzdeki ay açılacak ve yaklaşık 1.4 kilometrekareyi kapsayacak.

Bu tesislerin tamamı yansıttığı gerçek yaşam koşullarıyla otonom araçları geleceğe hazırlayacak. Bu testlerden toplanan veriler otonom araçları dolayısıyla bizim gelecekteki yaşam koşullarımızı belirleyecek. Ancak tesisler, her ne kadar büyük ve etkileyici teknolojik altyapılara sahip olsalar da özellikle ülkemizde olduğu gibi, insanların kural dışı davranışları konusunda çözüm yolları üretecek testlerin yapılabileceği alanlar olduğunu düşünmüyorum.