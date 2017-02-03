Güney Kore, Patlayan Cihazlara Karşı Yasa Çıkarıyor

Samsung'un Note 7 fiyaskosu sebebi ile en fazla zarara uğrayan ülke olan Güney Kore, benzer durumun bir daha yaşanmaması, ya da aynı hiddette olmaması sebebi ile yeni bir yasa çıkarıyor.

Galaxy Note 7'nin yol açtığı problemlerin ardından düğmeye basan Güney Koreli yetkililer, ülkede cihazlarını satışa sunan tüm firmaların uymaları gereken yeni bir yasa üzerinde çalışmaya başladılar.

Orjinal cihaz üreticileri (OEMs) ile görüşen hükümet, cihazların alev alması, yanması, erimesi gibi durumlarda ek ve erken önlemler almak adına bazı yeni düzenlemeler getirecek. Bu düzenlemeler, 'güvenlik tedbirleri' olarak adlandırılmakta.

Üreticilerin, cihazlarında meydana gelebilecek potansiyel tehditler konusunda tamamen şeffaf olmalarını sağlayacak yeni düzenleme, cihazının başına bir şey gelen (yanma, patlama, erime vb) kullanıcıların direkt olarak hükümet ile temasa geçmesini ve bu sayede hükümetin konu ile ilgili gerekli soruşturmayı başlatmasını da sağlayacak.

Yeni düzenleme, aynı zamanda cihazları üreten firmaların hızlı adımlar atarak probleme odaklı çözümler üretmelerine de olanak sağlayacak.

Güney Kore hükümeti tarafından yürürlülüğe sokulacak yeni düzenlemenin önümüzdeki hafta resmi olarak duyurulması bekleniyor.