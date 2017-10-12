Güney Kore Savaş Planlarına Erişme İmkanı Verdi

Kuzey Kore'nin Güney Kore ve ABD'nin savaş planlarını çalması olayının gülünç bir hatadan kaynaklandığı anlaşıldı.

Geçtiğimiz günlerde bizim de radarlarımıza giren, Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ait savaş planlarının Kuzey Kore'nin öncülük ettiği bir hack grubu tarafından çalınmış olduğu haberinin aslı ortaya çıktı. Güney Kore yetkililerine göre bu tamamen "saçma bir hata"dan kaynaklanmış!

İddiaya göre Kuzey Kore öncülüğündeki hackerlar, 2016 yılının Eylül Ayı'nda Seul'ün çok güvenli askeri internetine girmiş ABD ve G.Kore'nin gizli savaş planlarını çalmıştı. Ancak konuyla ilgili açıklama yapan Milletvekili Rhee Cheol-hee "Bu saçma bir hata" ifadelerini kullandı.

Bu saçma hata ise şöyle yapıldı: Kuzey Koreli hackerlar, Güney Koreli bir siber güvenlik firmasına saldırdı ve onların yazılımlarını hackledi. Daha sonra Güney Kore ordusu bu yazılımları bilgisayarlarında kullandı. Ancak Kuzey Kore için işler o kadar kolay olmamalıydı. Dış bağlantılara kapalı olan bilgisayara erişim sağlanamıyordu.

Peki nasıl oldu? The Wall Street Journal'da yer alan habere göre Kuzey Kore bilgileri alabilmek için bir bilgisayar bulmuştu. Bu bilgisayar ise bakım sırasında konnektör jakı takılı olan bilgisayardı. Sonuç olarak Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'ı öldürmek için tasarladığı 5015 Operasyon Planını'nın elinde olduğunu duyurdu. O tarihten bu yana ABD, defalarca Kuzey Kore'ye yönelik askeri seçeneklerini revize etti, buna karşın Kuzey Kore ise her bulduğu fırsatta kafa tutmaya devam etti.

Sonrası ne olur bilinmez ancak bilinen bir şey varsa o da Kuzey Kore'nin sağlam bir istihbaratı neredeyse hiç uğraşmadan elde ettiği gerçeği. Siz ne düşünüyorsunuz? Güney Kore hükümetinin yaptığı bu "Saçma Hata" beraberinde neleri getirecek?