Güney Kore, Savaş Uçağının Tanıtım Videosunda Oyun Görüntüleri Kullanmış!

Güney Kore’nin 2015 yılında yaptığı savaş uçağının tanıtım videosunda video oyunu görüntülerinin kullanıldığı ortaya çıktı.

Güney Kore, 2015 yılında 14 yıllık bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkan birinci sınıf savaş uçağı Kai KF-X’i büyük bir gururla tanıtmıştı. Bu tanıtımın üzerinden bir yıldan biraz uzun bir süre geçmişti ki, Korea Times, tanıtımda savaş uçağının kabiliyetlerini göstermek için kullanılan görüntülerin bir video oyunundan alındığını keşfetti.

Korea Times’ın yaptığı habere göre, savaş uçağının görüntüleri Battlefield 3 ve Ace Combat: Assault Horizon oyunlarından alınmış. Üstelik, tanıtım videosunun hazırlanması için harcanan yaklaşık 40.000 dolar da vergi paralarından karşılanmış. Bu olayın ortaya çıkmasının hemen ardından Güney Kore Ordusu, görüntülerin, savaş uçağının gerçek görüntüleri olmadığını kabul etti. Ancak bu durumun suçlusu olarak videoyu yapan şirketi gösterdi. Videoyu yapan şirket ise, video ile ilgili son sözün Savunma Geliştirme Ajansı ve Kore Uzay Endüstrisi’ne ait olduğunu belirterek suçlu olduğunu kabul etmedi.

Video oyunu görüntülerinin izinsiz olarak kullanılması, bir dava açılmasını gündeme getirebilir. Ancak Battlefield 3’ün yayıncısı EA ve Ace Combat: Assault Horizon’ın yayıncısı Namco Bandai, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Bahsi geçen tanıtım videosu aşağıda yer alıyor. Video yer alan oyun görüntülerini ise videonun 6 dakika 50. Saniyesinden itibaren görebilirsiniz.