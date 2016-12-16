Güney Kore, Sınırsız Enerjiye Çok Yaklaştı!

Güney Kore'de yapılan bir nükleer çalışmada, plazmatik haldeki radyoaktif maddeden uzunca bir süre enerji elde edildi. Bu, sınırsız enerjiye sahip olmaya en çok yaklaştığımız çalışma olarak gösteriliyor.

Güney Kore’deki mühendisler nükleer füzyonun sınırlarını zorlayarak, "plazmatik hal"de yeni bir rekora imza attılar. Bilindiği üzere maddenin dört halinden biri plazmatik hal, diğerleri; katı, sıvı, gaz. Mühendisler, devlete ait bir tesiste, aşırı ısıtılmış bir plazmayı bir dakikadan fazla sabit tutmayı başardılar. Bu yeni kayıt; potansiyel, sınırsız bir enerji kaynağı olarak füzyonun kullanılmasına atılmış adım olarak nitelendirildi.

Seul’ün 160 km güneyindeki Daejeon şehrinde bulunan enstitü, içinde füzyon reaktörü barındırıyor. World Nuclear News’e göre, enstitünün gerçekşetirdiği plazma reaksiyonu dünyada eşi benzeri görülmemiş bir olay. KSTAR isimli reaktör, 70 saniye boyunca aşırı ısınmış hidrojen gazını manyetik alanda bulundurdu.

NFRI, yaptığı açıklamada “Çalışma, KSTAR’ın plazma teknolojisinde ne kadar önde olduğunu gösterdi” dedi. Fransa’daki Tore Supra reaktörü füzyon reaksiyonlarını 5 dakika kadar sürdürürken, Kore’deki reaktör “yüksek performanslı plazmayı” bir dakikadan fazla sürdürebildi. Bu da Fransa’dakinden kat kat daha iyi olduğu anlamına geliyor.