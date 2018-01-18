Güney Kore, son birkaç gündür değerleri önemli ölçüde düşen kripto paraların durumunu parlamentosunda tartıştı. Yerel anlamda ülke içinde kripto para transferlerinin yasaklanması tekrar gündeme geldi. Bu durumun küresel piyasaya da yansımaları olacak.

Güney Kore’de geçtiğimiz hafta meydana gelen vergi kaçakçılığı iddiaları üzerine, bütün ülkede eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmişti. Yapılan baskınların arasında kripto para transferine izin veren çeşitli şirketler de vardı. Böyle bir olay yaşanınca ülkede kripto para ticaretinin yasaklanacağına ilişkin bilgileri Routers gibi önemli kaynaklar haber haline getirdiler.

Fakat hemen ertesi gün, Güney Kore Cumhurbaşkanı dahil devletin üst düzey yetkilileri, kripto paralara ilişkin yasaklama iddialarını yalanladılar.

Bugün, Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu şefi şunları söyledi: “(Hükümet) hem yerel kripto para değişim birimlerini, hem de sadece yasaları ihlal edenleri kapatmayı düşünüyor.”

Buna ek olarak, Bank of Korea Başkanı Lee Ju-yeol bir basın toplantısında, "kripto alış verişinin yasal olmadığını ve şu an olması gerektiği gibi kullanılmadığını" söyledi.

Bu, geçen aydan bu yana ilk kez değeri 10.000 doların altına düşen ve Aralık 2017'deki değerine kıyasla %50 kayıp yaşayan Bitcoin gibi para birimleri için iyi haber değil.

Güney Kore, küresel Bitcoin ticareti için üçüncü en büyük pazardır ve bir düzineden fazla kripto para borsası aktif olarak hizmet verir. Ülkede kripto para uygulamalarını kullanan yaklaşık 2 milyon insan olduğundan söz ediliyor. Bu nedenle hükümetinin borsaları nasıl düzenleyeceği konusundaki kararları, dünya çapındaki genel piyasada büyük bir etkiye sahip olacak.

Güney Kore’de 212.000'den fazla vatandaş, hükümetin kripto para ticareti konusunda baskı yapmasını engellemek için bir dilekçe imzaladı. Dilekçe, 30 gün içinde devlet yetkililerine iletilecek.