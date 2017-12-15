Samsung Galaxy S9'un Tanıtım Tarihi Açıklandı!

Güney Koreli haber sitesi The Bell, Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S9'un 27 Şubat 2018'de tanıtılacağını açıkladı.

Samsung’un tasarımı ve donanımı ile merakla beklenen yeni amiral gemisi Galaxy S9’un tanıtım tarihi ile ilgili yeni bir rapor ortaya çıktı. Güney Koreli haber sitesi The Bell'in Ausdroid’e dayanan haberine göre Samsung, yeni amiral gemisini MWC 2018’de tanıtacak.

Mobile World Congress (MWC-Mobil Dünya Kongresi) 2018, 26 Şubat 2018 Pazartesi günü kapılarını ziyaretçilere açacak. The Bell'in haberine göre ise Samsung MWC 2018'in ikinci gününde yani 27 Şubat 2018’de Galaxy S9’un lansmanını gerçekleştirecek.

Fakat herkes The Bell ile aynı fikirde değil. Uzmanların söylediklerine göre Samsung’un MWC 2018'in ikinci günü olan 27 Şubat yerine, ilk basın günü olan 25 Şubat 2018 Pazar günü tanıtımı gerçekleştirmesi daha olası gözüküyor.

Samsung bu yılın başında piyasaya çıkardığı Galaxy S8 ve S8+’ı MWC 2017’nin sonrasında ayrı bir lansman etkinliğinde tanıtmıştı. Fakat geçmiş yıllarda Güney Koreli teknoloji devinin Mobil Dünya Kongresi’nde amiral gemilerini tanıtmışlığı bulunuyor.

The Bell’in Galaxy S9 ile ilgili tek iddiası tanıtım tarihi değil. Siteye göre Samsung Galaxy S9’u Mart ayında satışa çıkaracak. Samsung bu yıl Galaxy S8 ailesini Mart ayının sonunda tanıtmış ve Nisan ayında satışa sunmuştu.