Güney Koreli Yetkililer Apple'ın Ofislerini Bastılar

Yapılan baskınların zamanlaması, Koreli yetkililerin yabancı firmalar üzerinde yapay baskılar oluşturarak, bir yandan yerel firmaları kayırırken, diğer yandan haksız rekabete neden olmakla suçlanmalarına neden oldu.

iPhone X’un çıkışı arefesinde Güney Kore’li yetkililerin, başkent Seoul’deki Apple ofislerine baskın düzenlediği bildiriliyor.

iPhone X Güney Kore ve bir çok ülkede yarından itibaren piyasaya çıkıyor.

Bir gazetenin haberine göre yapılan baskınların zamanlaması, hükümetle tanınmış Kore firmaları arasındaki güçlü (ve bazen etik olmayan) ilişkilere atıfta bulunularak, şüphelere neden oldu.

Güney Kore’nin başkanı Park Geun-hye geçtiğimiz Aralık’ta rüşvet almakla suçlanmıştı. Bu soruşturmanın bir parçası olarak da Samsung’un defacto başkanı Lee Jae-yong Ağustos ayında rüşvet suçlamalarıyla göz altına alınarak beş yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Rüşvet, zimmete para geçirme ve yalan yere şahitlikten suçlu bulunmuştu.

Kore Adil Ticaret Komisyonu sıklıkla yerel firmaları, Apple ve diğer firmaların rekabetine karşı korumak için yetkilerini kötüye kullanmakla suçlanıyor.

2015 yılında Apple Güney Kore akıllı telefon piyasasında %33’lük tarihi bir hisseye ulaştığında Kore Adil Ticaret Komisyonu, yabancı firmaların yerel akıllı telefon pazarına zarar verip vermediklerini araştırmaya yönelik özel bir birimi görevlendirmişti.

Teknoloji analiz firması ‘Endpoint Technologies Associates’in başkanı Roger Kay, Güney Kore’yi ‘korumacı ajandaya’ sahip olmakla suçlamıştı. Forbes’e yazdığı bir makalede “Kore Adil Ticaret Komisyonu son yıllarda yabancı firmalara yapay cezalar vererek, fazlasıyla şaşırtıyor” diye yazmıştı.