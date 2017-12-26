Kaçak elektrik kullanımının had safhada olduğu Güneydoğu Anadolu bölgesinde Bitcoin madenciliği yapıldığı ihbarları üzerine harekete geçen ekipler, bölgeye operasyon düzenlediler.

İHA’nın haberine göre son günlerde ufak da olsa değerinde düşüş kaydedilen Bitcoin madenciliğine olan ilgi giderek artıyor. Ülkemizde artık umut vadeden altcoin’ler dahil birçok kripto paranın madenciliğinin yaygınlaşmasının ardından bazı kişiler, elektrik masrafından kurtulmak için kaçak elektrik kullanımı çok fazla olan Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bazı yerleşim birimlerini gözlerine kestirmeye başladılar.

Çevredeki vatandaşlar tarafından yapılan ihbarlar sonucu neredeyse bir fabrika kadar elektrik kullandığı tespit edilen (fakat Bitcoin’in çektiği bu enerjinin normal olduğunu da belirtmemiz gerekiyor) evlere baskın düzenleyen ekipler, bununla ilgili olarak işlemlerde bulundular.

Konu hakkında açıklamada bulunan DEDAŞ Saha Yönetim Direktörü Hasan Miroğlu, kaçak elektriğin nerelerde kullanıldığını deşifre edebilmek adına 300 binden fazla aboneye uzaktan okuma sistemleri yerleştirdiklerini belirterek “Bu sayede geçen yıldan bu yana kaçak elektrik kullanımında ciddi bir düşüşler kaydediyoruz. Asıl amacımız kaçağı önlemek ve bunu önleme esnasında kaliteli enerjiyi müşterilerimize sunmak. 300 kişilik bir ekibimiz var ve her bir ekipte aracı sayısı 2-3 ekibimiz var, nerede ani yük artışı, kaçak şüphesi varsa onları noktasal olarak görüyoruz ve anlık olarak müdahale edebilecek durumdayız" şeklinde açıklamalarda bulundu.

“Hangi evde ne kadar elektrik harcanıyor görebiliyoruz, fakat evlere girmek gibi bir yetkimiz bulunduğu için içeride neler yapıldığı hakkında bir fikrimiz yok” diyen Miroğlu, bazı kırsal kesimlerde ani elektrik tüketimlerin gerçekleştiğinin farkında olduklarını, bu tarz konularda hangi işlemler uygulanıyorsa bu bölgeler için de aynı şekilde hareket ettiklerini söyledi.