‘Onay Vermeyenin Üyeliği Silinecek’ Mesajları Bugün Bitiyor

Kullanıcı verilerini kullanan tüm firmalar için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, uyum süreci bugün itibari ile son buluyor. Bu bağlamda onay isteyen firmalara izin vermediyseniz, üyeliğiniz iptal oldu.

Bildiğiniz gibi günlerdir çeşitli yerlerden SMS onayı isteyen mesajlar alıyoruz. Son zamanlarda kimileri için oldukça sıkıcı bir hal almaya başlayan durum, bugün itibari ile sona eriyor. Kullanıcı verilerini kullanan işletmeler için Kişisel Verilerin Koruma Kanunu, uyum sürecinin dolması ile birlikte bu SMS’leri tekrar görmeyeceğiz.

7 Nisan 2016 yılında yürürlüğe giren kanunun uyum süresi 2 yılı doldurduğu için bugün sona erdi. İşletmelerin son zamanlarda bizi SMS yağmuruna tutması ise tam olarak bu yüzdendi. Son gün telaşına giren parakendeler, mağazacılık, giyim, akaryakıt, ulaşım gibi sektörler üyeliğimizin devamını sağlayabilmek için çareyi üstü üste atacakları SMS’lerde buldular. Ancak tam olarak yararlı oldu mu orası meçhul.

Bu SMS’ler bir duyuru niteliği olmasının yanı sıra, geri dönüş gerektiren de bir uygulamaydı. Yani eğer gelen onay SMS’lerindeki linki ciddiye almadıysanız, muhtemelen firmaya olan üyeliğiniz bu gün itibari ile son buldu. Bu da ne yazık ki, biriktirdiğiniz puanların veya indirim kuponların silinmesi anlamında geliyor.

Firmaların bu son çağrısına kulak asmadıysanız, firma ile olan üyelik ilişkiniz kesildi ve artık firmalar bilgilerinizi kullanamaz hale geldi. Ancak bunu dinlemeyen ve verileri kullanmaya devam eden firmaların bulunması halinde, büyük bir para cezasının onları beklediğini de söylemek isteriz. Peki siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu SMS’ler daha önceden atılmaya başlanabilir miydi?