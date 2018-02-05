Yeni ‘Görevimiz Tehlike’ Filminin Fragmanı Yayınlandı!

Unutulmaz müzikleri, Tom Cruise gibi rolü için kolunu bacağını feda eden bir aktörü ve bitmek bilmeyen aksiyonuyla sinema tarihinin en heyecan verici yapımlarından Görevimiz Tehlike serisinin yeni filmi Fallout için bir fragman yayınlandı.

Super Bowl esansında yayınlanan fragmanlar, gözlerimizi kamaştırmaya devam ediyorlar. Sinemanın her dönem altın devrini yaşatan Hollywood’un ölümsüz karakterlerinden birisi Ethan Hunt, beyaz perdeye geri dönüyor.

İlerleyen yaşına rağmen hala aksiyon konusunda rakiplerine taş çıkartan bir isim var. Tom Cruise, çekimleri sırasında sayısız sakatlık geçirdiği ve hatta ayak bileğini kırıp haftalarca tüm seti beklettiği yapımı için en az serinin hayranları kadar heyecanlı. Sosyal hayatta pek örnek olmayacak bir ismin beyaz perdede aktörlere örnek olması alıştığımız bir durum. Ne olursa olsun ortaya çıkan iş, izleyemeye değer gözüküyor.

Tom Cruise'un çekimler sırasında ayak bileğini kırdığı görüntüler internete sızdırıldıktan sonra büyük yankı uyandırmıştı:

70’li yılların televizyon dünyasında fırtınalar estiren aksiyon dizisinden, 1996’da beyaz perdeye uyarlanan Mission: Impossible serisi, 22 yıldır heyecanın doruk noktasını çiziyor. Ajan Ethan Hunt’’ın üstün becerileri ile dünyaya yön verdiği filmlerde onun ölümle burun buruna geldiği sayısız sahne gördük. Bu kez durum biraz daha farklı olabilir.

Zira Hunt’ın düşmanları artık onun yenilmezliğinden sıkılmış olacaklar ki “Daha kaç kere bize engel olabilir?” sorusuyla işe kalkışıyorlar. Muhtemelen gene engel olacak ancak bu kez olayın merkezinde, kötülerin eline geçmemesi gereken plütonyum elementi var.

Yollarda arabaları parçalamaktan pek sıkılan Holywood’un artık göklerde helikopterler harcadığı yapımın bütçesi oldukça yüksek. Bu nedenle araba sahnelerinde nispeten ucuz modeller kullandıklarını söyleyebiliriz. İnsanın gözü bir Tesla Roadster arıyor, bunun için James Bond filmini beklememiz gerektiğini fark ediyoruz. (Böyle bir iddia ya da ihtimal yok, ancak Bond ucuz araba parçalamaz ve sürekli para harcar.)

Motosikletlerle kovalamacanın, dağ tırmanışlarının, acımasız dövüşlerin, çatılardan atlamaların ve helikopterle sorti yapmanın görev bilindiği Falout’un fragmanı şu şekilde:

Filmde ayrıca Men of Steel ile çıkış yakalayan tarihin en iyi Superman’i olarak adını duyuran Henry Cavill de var. Kendisi bu sefer karşımıza kötü adam olarak çıkıyor ve Ethan’dan beklediği dersi almak için kamera karşısına geçiyor.

27 Temmuz’da ülkemizde vizyona girecek yapım serinin 6.'sı olacak ve Tom Cruise yaşadığı sürece de serinin sonunun geleceğini görmeyeceğiz gibi.

Bu film için Justice League çekimlerinde bıyıklarını kesmeyen Henry Cavill, seni de unutmadık: