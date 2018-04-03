Egzersizden Önce Ve Sonra Nasıl Beslenmek Gerekir?

'7 Minute Workout' isimli egzersiz uygulamasının egzersiz fizyoloğu Chris Jordan, günlük egzersizlerimiz öncesinde ve egzersizden sonra nasıl beslenmemiz gerektiği konusunda bazı ufak bilgiler vermiş.

Artık birçok insan, onlarca çeşit barındıran egzersiz uygulamalarına sahip olup, diledikleri an egzersiz yapabiliyorlar. Gün içinde yapılacak kısa egzersizlerin düzenli ve doğru şekilde yapılmasını hedefleyen bu uygulamalar tabii ki sağlıklı bir vücut için son derece faydalı. Ancak yapılan herhangi bir egzersizden doğru sonuçlar alabilmek için aslında en önemli nokta beslenme alışkanlıklarının düzenli olması ve egzersizden önce ve sonra doğru beslenmek.

'7 Minute Workout' isimli uygulamanın egzersiz fizyoloğu Chris Jordan, bu konuda bazı ufak tavsiyelerde bulunmuş. Jordan'a göre en kritik olan şey, egzersizden önce enerji verecek atıştırmalıklar tüketmeyi ihmal etmemek. Çok fazla yemek yedikten ya da yemeğin üstünden kısa süre geçtikten sonra egzersiz yapmak doğru olmadığı gibi, bomboş bir mide ve enerjisi düşük bir vücutla egzersiz yapmakta aynı oranda yanlış.

Jordan, egzersizden yaklaşık bir saat önce ve sonra tüketilerek enerji düzeyini dengeleyecek iki alternatif besin kaynağı sunuyor. Kahve, içerdiği kafein sayesinde enerjik kalmanıza yardımcı olacağı için en çok tavsiye edilen şey doğru miktarda kahve. Bunun duşında karbonhidrat değeri yüksek besinleri az miktarda tüketmek de çok doğru bir yöntem. Küçük bir dilim ekmeğe sürülmüş bir fıstık ezmesi ya da enerji barları da egzersiz öncesi için son derece uygun atıştırmalıklar. Ayrıca egzersiz sırasında kullanılan kasları onarabilmek için alınan protein miktarına da dikkat edilmeli.