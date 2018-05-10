Başarılı ve sevilen insanların gerek iş/okul hayatlarında, gerekse de sosyal çevrelerinde farkında olmasalar bile uyguladıkları belli başlı psikolojik yöntemler bulunuyor.

Psikoloji biliminin günden güne gelişmesiyle, kendi davranışlarımızı anlama konusunda da daha fazla yol alıyoruz. İkili ilişkilerden tutun, küresel şirketlerin tüketicilerle olan ilişkilerine kadar çok geniş bir yelpazede psikolojinin ortaya koyduğu sonuçlara göre hareket ederek güzel sonuçlar elde etmek mümkün. İşte sizler için derlediğimiz; deney ve araştırmalar sonucu keşfedilmiş, günlük hayatta kullanmaya uygun, basit ama etkili psikolojik yöntemler!

1. Eğer bir tartışma söz konusuysa; tartıştığınız kişinin karşısında değil, yanında durun.

Araştırmalara göre tartıştığınız kişiyle karşı karşıya iseniz, bilinçaltında daha saldırgan olarak algılanıyorsunuz. O yüzden yanında oturarak konuşmayı deneyin.

2. Bir konuyu anlamaya çalışıyorsanız, o ana kadar öğrendiklerinizi birine anlatmayı deneyin.

Bir konuyu öğrenmenin en iyi yolunun, o konuyu başkasına öğretmeye çalışıyormuş gibi anlatmak olduğu son zamanlarda yapılan bir araştırma ile ortaya konulmuştu.

3. Yeni tanıştığınız birine adıyla hitap etmeye özen gösterin.

İnsanlara adlarıyla hitap ettiğinizde, bilinçaltlarında daha samimi biri olarak görülüyorsunuz. Hem böyle yaparak, isim hafızanız zayıfsa o ismi aklınızda tutabilme şansınızı da artırmış olursunuz. Bir taşta iki kuş!

4. Önemsediğinizi hissettirmek istediğiniz kişilerle konuşurken arada sırada cümlelerini tekrarlayın.

Böyle yaparak insanlara hem kendilerini pür dikkat dinlediğinizi göstermiş oluyor, hem de fikirlerini önemsediğinizi gösteriyorsunuz. Örneğin karşınızdaki kişi sözünü bitirdikten sonra, kullandığı bir cümleyi tekrar vurgulayarak "Bu cümlen özetliyor cidden", "Çok doğru laf", "Ben bunu kullanırım" gibisinden herhangi bir ekleme yaparsanız, gözünde bin kat değerlendiniz demektir.

5. Stresliyseniz, sakız çiğneyin.

Sakız çiğnemek, beyinde sanki yemek yeniyormuş hissi uyandırıyor. Yemek yemek de dünyanın en güzel işlerinden biri olduğu için, beynimiz otomatik olarak "Her şey çok güzel" moduna giriyor ve stresi azaltma yönünde çalışmalara başlıyor.

6. Yalan söylediğinizde işin içine üzücü bir detay katın.

Yalanlarınızı desteklemek için işin içine bir de üzücü detaylar katarsanız, insanların bu tür şeylere inanmaya daha yatkın olması nedeniyle yalanınızı yutturabilirsiniz. Yine de yalan söylemek zorunda kalacağınız işleri yapmamaya gayret ederseniz çok daha iyi pek tabii ki.

7. Karşınızdakine bir şeyi yaptırmak istiyorsanız, ona alternatifler sunun.

Şurada bir anlaşalım: Kimse ne yapılacağının dikte edilmesinden hoşlanmaz. O yüzden onlara sanki alternatifleri de varmış gibi gösterin, bilinçaltları bu durumda daha olumlu tepki verecektir. Bu durum çocuklara karşı kullanıldığında daha efektif; ancak zekice seçimler sunabilirseniz yetişkin insanlara karşı da uygulayabilirsiniz.

8. İlk buluşma veya tanışmalarda heyecanlı aktiviteler yapın .

Diyelim birinden hoşlanıyorsunuz ve ilk defa baş başa buluşacaksınız, o zaman bir kafeye veya restorana gidip oturmak yerine heyecan verici bir aktivite yapmayı önerin. Bu korku filmine gitmek de olabilir, cıvıl cıvıl bir lunapark da olabilir, bir konser de olabilir. Böyle bir ortama girildiğinde adrenalin seviyesi tavan yaptığından, karşı tarafın kalbi de pıt pıt atacaktır. Beyin bu durumun nedeni sanki aktiviteyi değil de, yanlarındaki kişiymiş gibi düşünecek; böylece siz de müthiş bir ilk izlenim bırakmış olacaksınız.

9. Göz temasını önemseyin.

Sık sık göz temasından kaçınmanız, özgüvensizlik imajı yaratacaktır. Tabii dik dik gözlerinin içine de bakmayın, o da pek huzur verici değil...