Günlük Hayatınızı Kolaylaştıracak 10 Basit Matematik Hilesi!

Karşınıza çıkan ufak fakat uğraştırıcı işlemleri hızlıca yapmanızı sağlayacak işlemleri derledik.

Malumunuz, matematik başta öğrenciler olmak üzere çoğu insanın korkulu rüyası. Aslında sevmeye başladığınızda kendi içinde çok eğlenceli bir dünya sunan matematik, hayatımızın her aşamasında bizimle beraber.

Asmadan düşen bir yaprağın, sahile vuran dalgaların bile bir matematiği var. Elbette bu kadar ileri seviyelerde hesaplamalar yapmak, öncelikle ilgi duymanızı gerektiriyor. Günlük hayatta karşılaştığımız ufak problemlerin aslında ne kadar kolay olduklarını bu listeyi okuduktan sonra anlayacaksınız.

Okurken denemenizi tavsiye ediyor, kağıdınız ve kaleminiz hazırsa başlıyoruz:

1000’den çıkarmak istediğiniz bir sayı olursa:

Bu hileyi istediğiniz sayıyı binden çıkarmak için kullanabilirsiniz. Çıkarmak istediğiniz sayının sonundaki rakam hariç (birler basamağı) tüm rakamlarını 9’dan çıkartın ve son rakamı da 10’dan çıkartın:

Örneğin, 1000 - 795 işlemini ele alalım:

9 - 7 = 2

9 - 9 = 0

10 - 5 = 5

Yukarıdan aşağıya bütün rakamları yan yana getirin: 2,0 ve 5. Yani 1000 - 795 = 205’tir.

Büyük sayıları çarpmak çok kolaylaşıyor:

Bu yöntemde çarpma işlemine dahil olan ilk sayının çift sayı olması gerekiyor ve şu şekilde işliyor: Çift sayıyı 2’ye bölün ve diğer sayıyı 2 ile çarpın. Böldüğünüz sayı en basit şekle gelene kadar bu işlemi devam ettirin.

Örneğin, 32 x 125 işlemine bir bakalım

32 x 125 =? (Ilk sayıyı yarıya indir ve ikincisi iki katına çıkar)

16 x 250 =? (devam edin)

8 x 500 =? (devam edin)

4 x 1000 = 4000 (Kolay değil mi? Sağlamasını yapabilirsiniz :) )

5 ile yapılan çarpma işlemleri için hile:

5 ile çarpmak isteğiniz sayıları tek ya da çift olması fark etmeksizin ikiye bölerek işleme başlıyoruz. Gerisi çok kolay :)

Örneğin, 35 x 5 işlemine bakalım

35 x 5 =?

35 x 5 = ? Burada 35/2 yapıyoruz sonuç ondalıklı olarak 17,5 çıkıyor.

17,5 sayısındaki ondalık virgülünü bir rakam sola kaydırın: 175

35 x 5 = 175’dir

Herhangi bir sayıyı 11 ile çarpmak çok kolay:

Sadece çarpmanız gereken sayıyı rakamlarına ayırın. Sayınızın ilk ve son basamakları her zaman sonucunuzun da ilk ve son basamakları ile aynıdır unutmayın. Şimdi yöntemi örnek üzerinde açıklayalım.

Örneğin, 1453 x 11 işlemine bakalım

1453 => 1, 4, 5, 3 rakamlarından oluşur.

Rakamları ikili gruplar halinde soldan sağa toplayalım: 1+4 = 5, 4+5 = 9, 5+3 = 8 olacaktır.

olacaktır. En başta söylediğimiz gibi ilk ve son basamakları alıp yukarıdaki sonuçları arasına yazalım

Yani: 1, 5, 9, 8 , 3 (İlk 1 ve son 3 rakamı 11 ile çarpmak istediğimiz sayıdan geldi)

, 3 (İlk 1 ve son 3 rakamı 11 ile çarpmak istediğimiz sayıdan geldi) Sonuç: 1453 x 11 = 15983 olacaktır. İstediğiniz rakamla deneyebilirsiniz :)

4 ile gerçekleştirilen çarpım işlemleri için:

Bunun için 4 ile çarpmak istediğiniz rakamı 2 defa 2’iyle çarpın ve sonuçlarını toplayın. Gayet kolay :)

Örneğin, 23 x 4 = ?

23 x 4 = (23 x 2) + (23 x 2) = ?

23 x 4 = 46 + 46

Sonuç: 23 x 4 = 92 olacaktır.

5 ile yapılan bölme işlemleri için:

Herhangi bir sayıyı 5’e bölmek için o sayının iki katını alın ve ondalık virgülünü sağdan sola kaydırın.

Örneğin, 195/5 =?

195 x 2 = ? (5 ile bölme işlemini tamamen unutun)

195 x 2 = 390

Bir ondalık hareketi ile sonuç: 39,0 yani 39 olacaktır.

195 / 5 = 39

Kolay yüzdelik(%) hesaplama:

Bir sayının bir sayıya yüzdelik oranını bulmak için bundan daha pratik bir yöntem bulamazsınız. Her iki rakamı da 10’a bölmek ve sonuçları birbirleriyle çapmak oldukça basitleştiriyor.

Örneğin, 500’ün %40’ını bulalım.

500 / 10 = 50 ve 40 / 10 = 4 yapacaktır.

40 x 4 = 200

500’ün %40’ı 200’dür.

Kareköklerden korkmayın:

İki basamaklı ve 5 ile biten sayıların karekökünü hesaplamak için bulunan bu yöntem çok işinize yarayacak. Sayının ilk basamağındaki rakamı kendisi ve bir fazlası ile çarpıp sonuna hayali bir 25 yerleştireceğiz. Son olarak ilk rakamdan sonra virgül koyacağız.Tertemiz…

Örneğin, √35’in sonucuna bakalım:

√35 = 3 x 4 ve yanına 25

√35 = 12 ve yanına 25

√35 = 1,225

Tebrikler: