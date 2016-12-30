Günlük Hayatta Karşılaştığımız Ancak Amacını Bilmediğimiz 10 Nesne!

Günlük hayatta kullandığımız birçok nesne ve bunların bize anlamsız gibi gelen bazı kısımları var. Sizin için 10 tanesini ve hangi amaçla yapıldıklarını derledik!

Nesnelerde her gün gördüğümüz ancak anlam veremediğimiz birçok detay mevcut. Bunlardan bazıları o kadar garip ki insana anlamsız geliyor. Ancak durum böyle değil, çünkü tasarımcılar birçok aleti en ufak ayrıntılarına dek düşünüyorlar. "Herşeyin bir amacı var" demeyeceğiz, ancak aşağıda gösterdiklerimizin kesinlikle var!

1-Falçata Sapı

Falçatanın sapında genelde siyah bir kısım olur. Bu parça çıkar ve falçata bıçağının parçalarını bununla koparabilirsiniz.

2-iPhone’daki Delik

Flash lambası ile kamera arasındaki küçük deliği fark etmeyen olmamıştır. Bu aslında bir mikrofon. Evet iPhone’da 3 adet mikrofon var.

3-Kağıt Bardaktaki Kahve Kapağı Düğmeleri

Kahve kapağının üzerindeki kabartmalar ve şekiller ne işe yarıyor diye düşünebilirsiniz. Bu, aslında uzun bir kuyruğun sonunda size teslim edilen içeceğin sizinki olup olmadığını ayırabilmenizi sağlıyor. Örneğin, americano ile latte’yi bu sayede ayırabilirsiniz.

4-Şişelerin Boyunları

Bazı şişeler neden hiç uzun yapıldığını aklınıza geldi mi? Esas nedeni güzel bir görsellik değil, şişeyi elinizde uzun süre tutabilmeniz. Bu sayede keyifli bir içim sağlıyor ve markaya bağlanma oranı artıyor.

5-Zımbalardaki Metal Taban

Zımbanın altındaki tabanı görmüşsünüzdür. Aslında bu, çok da bilinmeyen yöntem için yapılmış. Zımbanın altındaki düğmeye basar ve daire şeklindeki tabanı döndürürseniz, kağıtlar hızlı bir şekilde sökülebilecek şekilde zımbalanacak.

6-Lolipop Saplarındaki Delik

Çocukken “içinden düdük çıktı” dediğimiz lolipol sapları niçin böyle tasarlandı sizce? Bu delikler aslında bir kanca görevi görüyor. Eğer şekeri emen kişi bunu hızlı yaparsa soluk borusuna kaçma ihtimali daima var. Bu durumu engellemek için bir delik yapılmış.

7-Dondurma Kaşıklarının Rengi

Dondurma kaşıkları rastgele farklı renklerde yapılmamış. Her renk dondurma topunun büyüklüğünü ifade ediyor.

8-İçecek Kapakları

Sıkma meyve suyu veya kahve zincirlerinden birinden kahve aldığınızda dikkat edin, kapak ve içecek boyutu orantılıdır. Bunun esas nedeni, kapağı aynı zamanda tabak gibi de kullanabiliyor olmanız. Bu sayede etrafa kahve dökülmemesi sağlanıyor.

9-Kalem Kapakları

Bazı tükenmez kalemlerin kapak uçlarının delik olmasının nedenini hiç düşündünüz mü? Çocuklar sıklıkla bunları ısırıyor ve boğazlarına kaçıyor. Soluk borusunu tam olarak tıkamasın diye böyle tasarlanmış.

10-Tencere Sapındaki Delik

Tencerelerin sapındaki anlamsız delik, aslında o kadar da anlamsız değil; bir amaca hizmet ediyor: Karıştırdığınız kaşığı koyabilmeniz esas yapılış nedeni.