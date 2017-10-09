Bazı Apple Fanatikleri, iPhone X Kullanmaya Başladı Bile!

Bir Reddit kullanıcısı, iPhone X'u günlük hayatta kullandığına dair video ve fotoğrafları paylaştı. Görünüşe göre Apple, OLED ekranın canlılığını göstermek için canlı duvar kağıtları oluşturmuş.

Bildiğiniz gibi yeni iPhone X, 27 Ekim’de ön siparişlere açılacak ve 3 Kasım’dan itibaren Apple Store’lardan satın alınabilecek. Fakat Apple fanatikleri, iPhone X’a kavuşmak için 3 Kasım’ı beklemekte zorlanıyor. Bir Reddit kullanıcısı, günlük hayatta iPhone X kullandığına dair kısa bir video yayınladı.

Video, iPhone X hakkında bilmediğimiz bir bilgi sunmuyor. Fakat dikkat çeken bir detay, yeni canlı duvar kağıdı. Görünüşe göre Apple, iPhone X’un OLED ekranının canlılığını daha iyi göstermek için yeni canlı duvar kağıtları oluşturmuş. Bunun yanı sıra cihazın tasarımının günlük hayatta, tanıtım görsellerindekinden daha iyi durduğunu söyleyebiliriz.

Videoda kullanıcının cihazın ön yüzünü kendine çevirdiği halde Face ID’nin çalışmadığını görüyoruz. Akla ilk olarak iPhone X lansmanında yaşanan Face ID çalışmama sorunu geliyor. Umuyoruz ki Face ID, kullanıcı cihazı hızlı bir şekilde çevirdiği için çalışmamıştır. Aksi takdirde cihaz piyasaya çıktığında yaşanacak bir Face ID sorunu, parmak izi tarayıcısının da bulunmadığını düşünürsek Apple’ın başını çok ağrıtabilir.

Reddit’te paylaşılan iPhone X videosunu izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.