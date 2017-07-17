Günlük Hayatta Kullanıp İşlevlerini Bilmediğimiz 10 Nesne

Günlük hayatta karşılaştığımız nesnelerde birçok farklı detay bulunuyor. Ancak çoğu zaman bu detayların ne işe yaradıklarını bilmiyoruz. Bu listemizde işlevleri bilmediğimiz 10 detayı ve görevlerini derledik.

Uçak penceresindeki ya da asma kilidin altındaki delik gibi gündelik hayatta karşımıza çıkan nesnelerde bazılarımızın gördüğü, bazılarımızın ise hiç fark edemediği birçok detay vardır. Çoğumuz bunların ne işe yaradığını bilmesek de aslında önemli görevleri vardır ve hatta bazen hayat kurtarır.

Örneğin tükenmez kalemin sonunda yer alan deliği görmüşsünüz. Bu delik bir çocuğun yanlışlıkla yutması durumunda boğazında takıldığında hava geçişi sağlayarak müdahale edilene kadar boğulmamasını sağlamak içindir. Ya da uçak pencerelerindeki küçük delik, penceredeki üç panelden biri kırılırsa camın içeriye doğru patlamasını önlemek içindir.

Bu listemizde, günlük yaşantımızda sıklıkla karşımıza çıkan nesnelerdeki küçük detayların işlevlerini derledik.

Benzin göstergesinin yanındaki bu küçük üçgen, benzin deposunun kapağının nerede olduğunu gösteriyor. Bu sayede bilmiyorsanız ya da unuttuysanız dışarı çıkıp bakmanıza gerek kalmıyor.

Şu an amaçsız gibi görünen bu geleneksel cepler, zamanında saat taşımak için mükemmel boyutlara sahipti.

Asma kilidin altındaki bu delik, su altında kullanıldığında kilidi yağlayabilmek için konulmuştur.

Bunu belki bilenleriniz vardır ancak bilmeyen birçok kişinin olduğu da gerçek. iPhoneların arkasındaki o küçük delik, aslında bir mikrofon.

Bazen giysilerle birlikte gelen bu küçük kumaş parçası, kıyafetin yıkama sıcaklığını ve kullanılan deterjanı ürüne zarar vermeden test edebilmek amacıyla konulmuştur.

Starbucks bardağınızın kapağı, aynı zamanda geçici bir bardak altlığıdır.

Makarna kaşıklarının ortasındaki delik, spagettinin porsiyonunu ayarlamak içindir.

Şu an yalnızca tasarım amacıyla kullanılan şapkaların üzerindeki ''ponpon''un başlarda daha önemli bir görevi vardı. Gemiciler, başlarını düşebilecek şeylerden korumak için bu şapkaları kullanırdı. Bir nevi düşük teknoloji kask.

Bazı güç kablolarında bulunan bu silindir şeklindeki sabitleme sistemi, yüksek frekanslı gürültüyü bastırmaya yarıyor. Eski TV'lerde telefon çalınca oluşan parazitler gibi.

Çoğu metrede bulunan bu küçük delik, ölçerken metrenin kaymaması için çivi ya da vidaya sabitleyebilmenize yarar.