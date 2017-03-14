Uluslararası bir ekip lazer teknolojisini kullanarak, günümüz bilgisayarlarından yaklaşık 100 bin kat daha güçlü bilgisayarların üretilebileceğini buldu.

Bundan 20 yıl önce kullanılan bilgisayarların hızları ile şimdiki bilgisayarların hızları arasında binlerce kat fark var. Teknoloji geliştikçe bilgisayarların da güçleri artıyor. Günümüzde süper bilgisayar diye adlandırılan bilgisayarlardan yararlanmak için binlerce kilometre karelik alanlara yayılan sistemler kurulması gerekiyor. Bu bilgisayarlar, evde kullandığımız bilgisayarlardan binlerce hatta milyonlarca kat daha güçlüler. Yeni teknoloji ile bu güçte bilgisayarları evimizde kullanabileceğimizi söylesem bana inanır mıydınız?

Michigan Üniversitesi'nde araştırma yapan uluslararası bir ekip, gelecekte bilgisayarların, bugünkü bilgisayarlardan 100.000 kat daha hızlı çalışmasını sağlayacak teknoloji geliştirdi. Lazer darbeleri içinde tepeleri kontrol edecek ve gerektiğinde ışığı bükerek elektrik akımlarında çok daha hızlı ve çok daha verimli sonuçlar alınabileceği açıklandı.

Araştırmada yer alan U-M elektrik mühendisliği ve bilgisayar bilimi profesörü Mackillo Kira, teknolojinin ismini “hafif dalga elektroniği” olarak açıkladı. Bu teknolojinin, gelecekte normal bir teknoloji olabileceğini belirtti.

Deneyi yöneten fizik profesörü Rupert Huber, “Bu teknoloji için son birkaç yılda bizimle birlikte bazı gruplar çalışmalar gerçekleştirdiler ve sonucunda ultra-kısa lazer darbelerinin titreşen elektrik alanlarının elektronları, katılarda ileri geri hareket ettirebildiklerini bulduk. Bu buluşu gören herkes heyecanlandı çünkü bu daha önce görülmemiş saat hızlarına çıkabilen, gelecekte çalışacak bilgisayarın altında ki teknoloji olabilir.” dedi.

Bu teknolojiyi dengelemek ve kontrol altına alabilmek için bilim insanlarının uzun uğraşlar vermesi gerekiyor; ancak gelecek, bilgisayar teknolojisi için son derece muazzam buluşlara sahne olacak gibi duruyor.