Çıktıkları Dönem İçin Muazzam Grafiklere Sahip 9 Film

Özellikle bilim kurgu filmleri, gelecekteki teknolojileri konu alması nedeniyle dönemleri için hayli etkileyici olan grafiklere sahip olabiliyor. Fakat bu görsellikleri, yıllar sonra dönüp bakıldığında çok komik kalabiliyor.

Sinema dünyasında bazı filmlerin, aynı dönemlerdeki diğer işlerden sıyrılıp ileri seviye grafikleriyle farklılaştığı görülmüştür. Ancak o dönem için etkileyici olan grafikler sunabilmek etkileyici bir işken, bundan daha etkileyicisi ise modası geçmeyen grafikler tasarlayabilmek. Pek çok film gelecekteki teknolojileri görselleştirme konusunda maalesef iyi iş çıkaramıyor ve zaman geçtikçe grafikleri hayli komik kalıyor. Yine de işte günümüzü pek doğru tahmin edemese de, çıktıkları dönemlerde insanları etkileyebilmiş efektlere sahip 9 film:

1. Robocop

1987 tarihli filmde, Robocop'un yükleme ekranınnda MS-DOS 3.3 işletim sistemini görüyoruz. 1981'de ilk defa piyasaya sürülen ve 8 farklı yeni versiyonu yayınlanan MS-DOS'un tüm geliştirme işlemleri 2000 yılında durdurulmuştu. Artık adı bile anılmayan bu sistem, böylece filmin gelecekte MS-DOS'un hala yer alacağına dair öngörülerini de gülünç duruma düşürmüş oluyor.

2. Logan's Run

2274 yılında geçen filmde, insan ırkından geriye kalanların bir yer altı şehrinde, bir bilgisayarın kontrolü altında yaşadığını görüyoruz. Görsel efektleri için o dönem ödül kazanan bu film, bırakın 2274 yılını, günümüz için bile hayli komik kalıyor. Özellikle filmdeki 300 yıl sonraki bir şehre ait modellemeler, filmin yönetmenine bile günümüzde bakıldığında hayli başarısız; fakat o dönem teknolojisiyle ellerinden geleni yaptıkları kesin.

3. Westworld

Günümüzde büyük bir ilgiyle takip edilen bir dizisi de çekilen ünlü film Westworld'te kullanılan pikselasyon teknolojisi, günümüz için hayli komik kalıyor. Üstelik bir android'in bakış açısından izlenen bu iki dakikalık sahne için tam 20 bin dolar harcanmış, ayrıca görüntülerin işleme süresi neredeyse tam 48 saati bulmuş.

4. The Terminator

Görsel efektler açısından döneminde hayli önemli bir yere sahip olan The Terminator'da, Terminatör'ün bakış açısını yansıtan sahnelerde kullanılan teknolojiler günümüzde komik kalıyor. 2029 yılından gönderilen Terminatör, MOS Technology 6502 adlı 8-bit mikroişlemcileri kullanırken, gerçek dünyada 2001'de bu mikroişlemciler tamamen piyasadan kaldırılmıştı. Ayrıca Terminatör'ün gece görüşü teknolojisi de, bırakın 2029'u, günümüz için bile hayli demode kalıyor.

5. Back to the Future II

Filmde kullanılan ve gelecekteki bir 3D filmi tasvir eden görüntüler, günümüze kıyasla bir hayli kalitesiz kalıyor. Fakat kendi döneminde bu görsel efektler, pek tabii ki adeta devrim niteliğindeydi.

6. 2010: The Year We Make Contact

Stanley Kubrick'in 2001: A Space Odyssey fiminin devamı olan bu filmdeki görsel efektler de, günümüze dair iyi bir tahmin yapamıyor. Filmde tüplü televizyonlar yer alırken, günümüzde özellikle gelişmiş ülkelerde bu televizyonlar neredeyse tarih olmuş durumda.

7. Space Mutiny

Bir mürettebatın, uzay gemilerinin uzak bir gezegene yanaşmasını önleyen isyancılar karşı verdiği mücadeleyi anlatan filmde, uzay araçlarının füzeleri ateşleyişi esnasında kullanılan vektörel grafikli sahneler, günümüz için hayli demode kalıyor.

8. Gattaca

1997 tarihli Gattaca, aslında bazı konularda son derece isabetli tahminler yapabilmiş bir film. Örneğin filmde kullanılan bir teknolojiyle, üzerinde oynanarak ideal özelliklere kavuşturulan bir çocuğu görüyorduk. Günümüzde de DNA dizilimine göre, araştırmacılar bir insanın eğitim açısından ne kadar ilerleyeceğinden tutun, sağlık açısından ne kadar sağlam bir bünyeye sahip olacağına dair pek çok tahmin yürütebiliyor. Fakat her ne kadar döneminde ödül alsa da, filmde bu teknolojinin kullanılışının tasvir ediliş şekli, grafiksel açıdan günümüze göre sınıfta kalıyor.

9. Alien

Bilim kurgu türünün en efsanevi filmlerinden biri olan Alien, görsel efektleri sayesinde de pek çok ödül almıştı. O dönemde Mother adındaki bilgisayarın ekranında akan yazılar bile ileri derece teknolojiyi temsil ediyordu. Fakat bilgisayarlar hızla gelişince bırakın günümüzü, filmden sadece birkaç yıl sonra bile Mother, çoktan demode olmuştu bile.