Hızla gelişen teknoloji ile birlikte yapay zekanın hayatımızın her alanına yavaş yavaş nüfuz ettiği bu dönemde, liderlik anlayışında köklü değişiklikler oluştu. İşte global anlamda başarılı bir liderin sahip olması gereken temel özellikler:

Geçmişte fiziksel güç ile alfalık üstüne kurulu olan liderlik anlayışı, teknolojinin ve sosyokültürel yapının gelişmesiyle birlikte yerini zekaya ve iletişim becerilerine bıraktı. Günümüzde yapay zekaya insanın liderliğini elinden alacak potansiyel bir düşman gözüyle bakılsa da gerçek aslında bundan oldukça farklı.

Kontrolden çıkmadığı takdirde yapay zeka denilen ileri teknoloji, insanın zekasını daha üst seviyeye taşımak ve ona rehber olmak için var. Kendisini potansiyel bir liderden ziyade bir bilgi aracı olarak görmek çok daha mantıklı ve sağlıklı bir bakış açısı. Peki günümüz teknolojisi ve şartları düşünüldüğünde gerçek lider tam olarak kimdir ve ne gibi özelliklere sahip olmalıdır?



Yazımızın başında da belirttiğimiz üzere, zeka en önemli unsurlardan biri olsa da en az onun kadar hatta zaman zaman zekadan da önemli olan unsur, iletişim becerilerine dayanıyor. Yakın gelecekte otoriterlik, alan uzmanlığı gibi yetenekler; hızla değişen teknoloji karşısında sadece birer yavaşlatıcı unsura dönüşüyor. Çağımızın liderlik vasıflarının olmazsa olmazları ise şu şekilde sıralanmış durumda.

Alçak gönüllülük:

Hayatın her alanında olduğu gibi iş yaşamında da alçak gönüllülük kişinin kendisini geliştirebilmesi için altın değerinde önem taşıyor. Diğer bir yandan her gün yeni gelişmelerin yaşandığı teknoloji alanında, en iyi bilginin ya da fikrin kimden geleceğini kestirmek neredeyse imkansız. Öyle ki kimi zaman şirketler için hayati önem taşıyan bir fikir 18’li yaşlarında bir stajyerden dahi gelebiliyor. Bu etkenler düşünüldüğünce iyi bir liderin alçak gönüllü olarak tüm çalışanlarından fikir alması ve her türlü yapıcı eleştiriye açık olması gerekiyor.

Vizyon:

Vizyon, her dönem etkili bir lider olmak için olmazsa olmazlar arasında yer almıştır fakat çağımız itibariyle yenilikçi bir vizyona sahip olmak başarının anahtarıdır. Vizyon bir şirketin tıkandığı yerde tünelin ucundaki ışıktır, her türlü başarısızlığa karşı hedefinden vazgeçmemek ve yenilikler ile bu planları hayata geçirmek lider ile yönettikleri arasındaki en sağlam köprüyü inşa eder. Günümüzde Amazon, Tesla, Facebook, Google gibi birçok dev dijital şirket belirsizlikler karşısında vizyonlarını koruyarak ve besleyerek her türlü zorluğu aşmaya ve büyüme devam ediyor.

Katılım:

Günümüz yapay zeka çağında salt bilgi artık kolay elde edilebilir bir olgu olarak “yetenek” vasfını kaybettiği için gerçek bir liderin insanları sosyal ve psikolojik anlamda okuması gerekir. Yenilikçi bakış açısıyla çevresi ile sürekli iletişim halinde olması gereken lider, motivasyonun düştüğü yerde takımı bir arada tutmak ve ekibin faaliyet gücünü korumak için yeni yollar bulmalıdır. Kısacası yeni lider son derece çevik ve gözü açık olduğu gibi, insan psikolojisinin temellerinden de haberdar olmalıdır. Zaman zaman kendini çalışanlarının yerine koymayı bilmelidir.