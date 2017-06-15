1923’te Yapılmış Bu Fantastik Çizimle Günümüze Göz Atın!

Tarihin tozlu raflarında insanlığın geleceğine yönelik yapılan tahminlerin keşfi oldukça ilgi çekicidir. Modern dünyada yaşadığımız stresleri hafifletebilecek şeyler sunar ve fantastik dünyalara davet ederler.

1923’ten bu yana dünya ve insanlık, birçok kaos yaşadı ve bir o kadarını da yaşamak üzereydi. Savaşlar, politik gerginlikler, iklim sorunları derken teknoloji muazzam hızla gelişmeye başladı. Tüm bu kırılma dönemlerinden nasıl çıkacağını kestiremeyen insanlık, neredeyse 1 asır sonra nasıl bir yaşam süreceğini çok merak ediyordu. Bu konuda günümüzdeki yaklaşımlar da hemen hemen aynı. ABD’de yayın yapan Science and Invention dergisinin 1923 yılındaki bir sayısından ortaya çıkan fütüristik çizim, o dönemin gözünden günümüzü resmediyor. Baştan söylemeliyim, neredeyse bütünüyle tutarsız olan çizimin gerçek olmasını çoğumuz isterdik:

Bilim kurgu dünyalarının popülerleşmesini sağlayan Hugo Gernsback (1884-1967) tarafından yayınlanan Science and Invention, çoğu zaman bilim kurgu hikayelerine yer veren bir yayın olsa da, günümüze yönelik yapılan tahminlerle geniş bir okuyucu kitlesine hitap ediyordu.

Söz konusu tahminlere yönelik çizim yapmak için kalemi eline alan Louis Biedermann, ortaya böyle bir eser koymuş. 1920’lerden günümüz New York’unun nasıl görüneceğine ve insanların nasıl yaşayacaklarına dair öngörüler, sanki fazlasıyla kurguya yönelik.

Her binayı birbirine bağlayan muazzam köprüler, havada sokaklar ve semtler oluştururken, bina çatılarında sanki ikinci bir şehir yaratılmış gibi duruyor. Uçan otomobiller, bugüne nazaran daha yeşil bir çevre, en ince detayına kadar işlenmiş durumda.

Science and Invention dergisinin Ekim 1923 sayısında resim şu sözlerle tasfir edilmiş:

İnsanlar gelecekte, 15 dakika ila 1 saat arasında seyahatler yapacaklar. Günümüzde bu seyahatler büyük zaman kaybı olarak görülüyor, ayrıca yolculuklar için ücret ödenecek.

Şehirler, yukarıda görüldüğü gibi tüm blokları kapsayan iş binalarıyla iç içe olacaklar. Bunların üstünde, insanların yaşayacakları daireler olacak. Uçan araçlar için park yerleri, restoranlar ve yollar dairelerin üzerinde yer alacak. Tüm binalar, köprüler vasıtasıyla birbirlerine bağlanacaklar ve çok sayıda çatı bahçesi bulunacak.

1923 yılında yaşayan bir bilim kurgu hayranı olsaydınız, muhtemelen bu çizim ve açıklamalar çok hoşunuza gidecekti. Ayrıca söz konusu resimde yer alan uçan araçları, aynı derginin gene 1923 yılında çıkardığı Mayıs sayısında tekrar görmek mümkün:

Gelişmek için hayal gücünü kullanmak insanlığa çok şey kazandırdı. Ama hiç şüphesiz dünya üzerinde hala 1923’lerin Amerika’sını görmeyen yerler de var. Hem bu örnekten, hem de günümüzdeki gelecek tahminlerinden bir pay çıkartarak yaşamamız gerekiyor.