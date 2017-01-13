Karşınızda Gerçek Bir Ejderha: ‘Yakut Deniz Ejderhası’ Canlı Olarak Görüntülendi!

Şekil bakımından Denizatı’na benzeyen ve dünyanın en nadir bulunan hayvanlarından biri olan deniz ejderhası, sonunda canlı olarak görüntülendi.

Bildiğiniz gibi dünyamızda binlerce farklı türde hayvanlar ve bitkiler yaşamakta. Birçoğunun geçmiş yüzyıllar boyunca nesilleri tükenirken günümüzde de yine birçok ender görülen türlere sahip hayvanlar neslinin tükenmesi gibi ciddi bir sorunla karşı karşıya. Bunlardan biri olan ve denizatı olduğu sanılan Yakut Deniz Ejderhası adındaki hayvan, geçtiğimiz günlerde canlı olarak görüntülendi.

Denizatının bir akrabası olarak kabul edilen ve şekil bakımından da denizatına oldukça benzeyen deniz ejderhaları UC San Diego ve Batı Avustralya Müzesi'ndeki Oşinografi Enstitüsü tarafından yapılan analizler sonucunda farklı bir tür canlı olduğu anlaşıldı. Şimdiye kadar böyle bir canlının varlığı biliniyor olsa da hiçbir şekilde canlı olarak görüntülenemeyen deniz ejderhası sonunda yine aynı ekip tarafından görüntülenmiş oldu.

Batı Avustralya Recherche Takımadaları'nda filme alınan yakut deniz ejderhası, 25cm uzunluğunda ve 150 yılda ilk defa canlı olarak görüntülenmiş oldu.