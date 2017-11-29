İnsanlar birçok şeyden korkabilirler, ancak tedavi arayan kişiler arasında özellikle belli başlı olanları var, Dr. Dena Rabinowitz açıklıyor!

New York'lu Bilişsel Davranışsal Psikoloji'nin kurucusu Dr. Dena Rabinowitz ile hastalarıyla birlikte gördüğü en yaygın fobileri ve bunların üstesinden nasıl gelebileceğini anlattı. Biz de bunu tercüme ederek sizinle paylaşıyoruz.

Dena Rabinowitz: "Amerikalılar için anksiyete bozukluğunun en yaygın türü, belirli fobilerdir. Ancak birçok kişi belirli bir fobi için tedavi almaz, çünkü hepsi aynı fobiyi aynı şekilde yaşamaz." diyor ve şöyle devam ediyor.

"Toplumsal endişe ya da diğer ismiyle sosyal fobiniz varsa, insanlar etrafında olmak, halka açık konuşmak, konuşmalar başlatmak ya da devam etmek gibi korkulara sahipsiniz demektir. Bu çoğu insanda olan bir durum. Ve bu yüzden benim uygulamamda sosyal endişe duyan bir çok insanı görüyorum."

Fobiler; hayvanlar, fırtınalar ve bazı doğal olmayan durumlardan korkmayı içeriyor.

Genellikle fobilerin belirli durumlar ya da nesnelerden oluştuğunu söyleyen doktor, özel hastalarının da olduğunu belirtiyor. "Bazı benzersiz fobiler var. Mesela, New York'ta çok sayıda güvercin fobisi var. Çünkü güvercinler buralarda çok fazla bulunuyor. Yaz aylarında metroya giremezsiniz, çünkü metroya uçarlar. Sokakta yürümek mümkün değil, çünkü caddede aniden karşınıza çıkabiliyor."

Meşe Yaprağı Fobisi

Hastlarınının ilginç fobileri de olduğuna değinen doktor: "Sanırım şimdiye kadar gördüğüm en eşsiz fobi, meşe yapraklarından korkan biriydi. Çünkü meşe yaprakları kendilerine ulaşmak için çıkan bir el gibi görüyordu. Ama bu oldukça spesifik bir durum." diyor.

Şu ara en yaygın olan fobinin hangisi olduğunu sorulunca cevabı: "Sosyal fobi" oluyor.

Sosyal fobisi olan biriyle çalışırken, model hemen hemen aynıdır. İnsanlar, onları her zaman yargılamaktadır; haklarında kötü düşünmektedirler.

-Gerçekte olan ise çoğu kişi genellikle kendileri hakkında düşünüyor. Ve bu yüzden aslında sizi yargılamıyorlar.-

Son olarak da "İnsanlara fobiler hakkında söylemek istediğim en önemli şey, birçok insanın fobileri olması ve bunun oldukça normal olması. Fobiler için tedavi almak oldukça kolaydır. Çoğu kişi, birkaç seanstan sonra fobisinden kurtuluyor. Sizinde eğer hayatınız etkileyen fobileriniz varsa uzman doktorlarla görüşün ve asla bundan çekinmeyin." diyor Doktor Rabinowitz.

Sizin de fobileriniz var mı, varsa yaşadığınız sorunları veya bu durumu nasıl atlattığınızı bizimle paylaşabilirsiniz.