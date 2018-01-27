Günümüzde Sadece Para Kaybı Olan 7 Ürün

Hayatımızda belli belirli bir yerleri olsa da, günümüzde bir takım ürünlere hiç de gerekli olmadığı halde bayağı para harcıyoruz. Peki bu ürünler neler?

Teknoloji ve hayat standartlarımız değişip geliştikçe, para harcadığımız bazı ürünler artık eskisi kadar elzem olmayan bir hale geliyor. Buna karşın belki alışkanlıktan, belki de nostalji yaşama arzusuyla normalde artık pek de para harcamamız gerekmeyen ürünlere, gereğinden fazla para harcayabiliyoruz. Bugün sizler için bu tip 7 ürünü derledik.

1. Sinemada Satılan Yiyecek & İçecek

Sinemaların bir çoğu yayınladıkları filmler için satılan biletlerden çok da bir para kazanmazlar. Aslında kazandıkları paranın bir çoğu, sizin evde 1 liraya mal edebileceğiniz ve dışardan 2 liraya alabileceğiniz kolaya biçilen 10-15 katı fiyattan elde ediyorlar. Ülkemizde maalesef sinemalara dışardan yiyecek içecek sokmak yasak ama ya bu yasağı delmenin bir yolunu bulmanız, ya da film keyfi esnasında mısırdan mahrum kalmanız en mantıklısı.

2. CD & DVD

Eğer baştan ayağa bir arşiv insanı değilseniz, yakın zamanda tarihe karışacağı neredeyse kesin olan CD ve DVD'lere para harcamaktan vazgeçmelisiniz. Eğer ki elinizde illa fiziksel bir şeyler olsun istiyorsanız, oldukça keyifli bir hobi olan plak kolleksiyonculuğuna yönlenebilirsiniz.

3. Hediye Kartı

Bu aşamada 'Hediye kartının neresi israf?!' şeklinde bir soru gelmiş olabilir aklınıza; lakin 2014 yılında yapılan bir araştırmaya göre, satın alınan her 3 hediye kartından biri hiçbir zaman kullanılmıyor. Bu yüzden eğer ki sevdiğiniz birine kendisi satın alması için hediye kartı almak yerine, kendiniz bir şeyler alıp götürmeniz daha mantıklı.

4. Oyun İçi Satın Almalar

Listemizin şahsen beni en çok irite eden maddesine geldik. Açıkçası oyunda emek vererek de alabileceğiniz kozmetik eşya ve gereçlerin parayla satın alınabilmesine karşı değilim. Ama sırf parası var diye bazı oyuncuları emek verenlerin önüne koyan ve size 'şu kadar beklemek istemiyorsan şu kadar para ver.' gibi yöntemlerle zaman satmaya çalışan yapımcılara kesinlikle prim vermememiz gerektiğini düşünüyorum.

5. Sigara

2017 yılında yapılan bir araştırmaya göre, New York'da günde bir paket sigara içen birinin senelik masrafı yaklaşık $5.000 civarında. Bu rakam ülkemiz özelinde ise 4.000 TL civarında. Sigaranın cebi yakan tarafı bir kenara, sağlığa olan negatif etkisi de hepimizin malumu. Bu bağlamda olabilecek en kısa sürede sigaradan vazgeçmek (dile kolay gerçi) en doğrusu olacaktır.

6. Dışarda İçilen Kahve

Elbette kahve bu konuda tek örnek değil ancak eskiden çeşit çeşit kahveleri sadece belli mekanlarda içebileceğimizi sanıyorken, artık internette o kadar fazla kaynak var ki dışarda dünyanın parasını vererek içtiğiniz kahvenin alasını evde de kolaylıkla yapabilirsiniz.

7. Spor Salonu Üyeliği

'İnsan peşin para vermeden üşeniyor spor yapmaya!' şeklinde bir mantığa sahipseniz veya profesyonel bir kişiyle çalışmak istiyorsanız sizi çok iyi anlıyoruz. Ancak spor salonuna 1 ayda verdiğiniz parayla alabileceğiniz spor aletleriyle evde de rahatlıkla vücut geliştirebilir veya sağlığınızı koruyabilirsiniz. İnternette o kadar çok kaynak ve program mevcut ki çalışmalarınızı evde yürütmemek için hiçbir sebep yok.

Sizler için derlediğimiz 7 farklı ürün bunlardı. Eğer ki sizin de aklınıza gelen ve 'buna niye para veriyorum ki?!' dediğiniz bir ürün varsa lütfen yorumlarda bizle paylaşın.