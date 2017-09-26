We Are Social, ülkemizde ortalama olarak günlük 3 saat akıllı telefon kullanıldığını açıkladı. TÜİK ise günde sadece 1 dakika kitap okuduğumuzu söylüyor.

Ülke olarak kitaplar ile aramızın çok iyi olmadığını ve akıllı telefonlar ile fazla samimi olduğumuzu zaten biliyoruz. Fakat We Are Social’ın Türkiye hakkında paylaştığı rakamlar durumun vahametini açık bir şekilde ortaya çıkardı.

Ülkemizde 50 milyonun üzerinde akıllı telefon kullanıcısı bulunuyor ve bu kullanıcıların 42 milyonu akıllı telefonları üzerinden sosyal medyaya erişim sağlıyor. Ülkemizdeki akıllı telefon kullanıcıları her gün ortalama 2 saat 59 dakika boyunca avuçlarında duran küçük ekranlara hapis oluyorlar. Ayrıca kişi başına televizyon izleme süremiz de 2 saat 14 dakika.

Ülkemizde bilgisayarlar üzerinden internete erişim de akıllı telefonların popülerleşmesi ile hızla düşüşe geçti. Bilgisayardan internet kullanımı %29 düşerek %36’ya gerilerken, mobil internet trafiği 3’de 1 oranında artarak %61’e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2016 yılında yürüttüğü bir çalışmaya göre ülkemizde kitap okumaya ayrılan süre günlük sadece 1 dakika. Aynı çalışmaya göre kitap okumak, Türk insanının ihtiyaç listesinde 235. sırada yer alıyor.