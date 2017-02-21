Günün ‘Bombası’: Galaxy Note 7 Yeniden Satışa Çıkıyor!

Samsung’un net bir biçimde elinde patlayan Galaxy Note 7, yeniden piyasaya sürülecek!

Samsung’un 2016 yılında bırakın o telefonu çıkarmayı, Note serisini başlatana lanetler yağdıracak kadar başına bela olan Galaxy Note 7, son aşamada toplatılarak piyasadan komple çekilmişti. Ardından defalarca özür dileyen ve ardı ardına gelen batarya sorunlarını açıklayan Samsung, kalite kontrol sürecini genişleterek çok daha detaylı hale getirmişti. Ancek elinde milyonlarca Note 7 parçası ve şu anda bataryası çıkarıldığında sağlam kalacak üniteleri değerlendirmeyi planlayan Samsung, bu sene 2 ayrı Note cihazıyla gelebilir.

Bu yıl ile beraber Galaxy Note 8’in geleceğini de onaylayan Samsung, aynı zamanda elde kalan sağlam Note 7 parçalarına yeni batarya ekleyerek refurbished olarak adlandırılan sistem ile tekrar zararına satış yapacak. Yani 2 kez satışa çıkıp patlayan Galaxy Note 7, bu sene bir kere daha satışa çıkacak!

Refurbished Nedir?

Türkçe manası “Yenilenmiş” olan bu terim arızalı cihazın marka tarafından hatalı aksamlarının düzeltilerek daha uygun fiyata satılması olarak adlandırılıyor. Garanti şartları daha sınırlı olan bu cihazlarda sorun yaşanma olasılığı ise normal bir telefondan genellikle farksız olmakta.

Peki Bataryası?

Samsung’un Note 7 olayı sonrası komple değiştirdiği kalite kontrol anlayışından da geçecek olan bu telefonda artık batarya sorunu olma ihtimali yok diyebiliriz.

Hatta bataryanın kasaya büyük gelmesi sebebiyle bu satışa çıkacak Note 7 modellerinde 3200mAh-3.000mAh arasında batarya konumlandırılacak. Yani normalde olan 3.500mAh büyüklüğündeki bataryadan daha küçük olacak.

Nerede ve Ne Zaman Satılacak?

Şu anda yaz aylarında olacağı konuşulan bu satışın aynı zamanda Note 8’e de denk gelmesi sebebiyle sınırlı pazarda satılabileceği ihtimali de yüksek. Note 8’in fiyat olarak pahalı olacağı için genellikle Hindistan, Afrika, Orta Doğu gibi pazarlara gelebileceği söylenebilir. Türkiye’ye gelme noktasında ise şu anda herhangi bir detay yokken Note 8’in fahiş fiyatını beklediğimiz için Note 7’nin tekrar piyasaya çıkması iyi olacaktır.