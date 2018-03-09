Günün En Sıcak Selfiesi Buzulların İçindeki İki Penguenden!

Bir araştırmacının görüntü elde etmek için koyduğu kamerayı devirerek kendilerini çeken iki penguen son derece sevimli görüntüler oluşturdu.

Günümüzde neredeyse ön kamerası olmayan bir telefon tanıtılmıyor. Dolayısı ile bir ‘selfie’ çekmek, biz insanlar için son derece doğal bir aktivite. Bununla birlikte Antarktika’daki bir penguen kolonisi için kameraların bu kadar olağan cihazlar olduğunu söylemek mümkün değil.

Buzul kıta Antarktika'nın Auster Rookery bölgesindeki bir imparator penguen kolonisinden görüntüler almak koloninin yakınlarına bir kamera yerleştiren Eddie Gault, beklenmeyen fakat son derece hoş bir olayla karşılaştı.

Kamerayı fark ettikten sonra ne olduğunu merak eden ve keşfetmek üzere yaklaşan iki penguen, yanlışlıkla kamerayı devirdi ve objektifin yukarıya dönmesine neden oldu. Meraklı bakışlarla kamerayı inceleyen penguenler, elbette ki bu sırada kayıt edildiklerini bilmiyorlardı.

Teknik olarak kaydı Gault gerçekleştirdiği için bu görüntülere ‘selfie’ demek doğru olmayabilir. Fakat pozları ve sevimlilikleri ile bu iki meraklı penguenin buzulların içinde günün en sıcak görüntülerini sağladıklarını söyleyebiliriz.