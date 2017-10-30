Gününüzü Aydınlatacak 5 Ücretsiz Android Uygulaması

Android'de bir şans verip denemeniz gerektiğini düşündüğümüz 5 oyun ve uygulamayı sizler için listeledik. Pazartesi sendromunu bu uygulamalar ile birlikte üzerinden atabilirsiniz.

Yepyeni bir haftadan herkese merhabalar dostlarım. Pazartesi günlerinin sıkıcı sabahlarını geride bırakmanız için kendimize yeni bir görev belirledik. Bugün sizlere bu görev kapsamında bir şans vermeniz gereken 5 oyun ve uygulama sunacağız ve elbette hepsi ücretsiz. Bu uygulamaları Android telefonlarınıza indirerek gününüzün daha güzel olmasını sağlayabilirsiniz.

Game of Thrones: Counquest

Game of Thrones’un yeni sezonunu beklemek çok zor bir süreç olabiliyor. Açık bir şekilde bırakılan onca hikayeyi merak etmemek elde değil, ancak bu oyun bu iştahınızı biraz olsun giderecek. Dizide yer aldığı gibi birçok ailenin bulunduğu oyunda, bu sefer bu aileleri siz yönetiyorsunuz. Evinizi inşa ediyor, ordunuzu oluşturuyor ve Westeros’ta Demir Taht’a oturmak için kaderinizi belirliyorsunuz.

Into The Dead 2

Koşucu tarzı oyunları sevenler, ilk oyunu yakından takip etmişlerdir. Yeni oyunda yedi ayrı ana bölüm, daha fazla silah, patlayıcı madde ve zırhlı savaş zombileri yer alıyor. Akıcı mekaniği görsel bir şölenle birleştirmek istiyorsanız, 60 bölüm sonunda oyunun olası sonlarından birine erişeceksiniz.

Triogical

Bulmaca oyunlarını sevenler için, mekanikleri ile sizleri zorlayacak sağlam bir oyunla karşınızdayız. Triogical, adından da anlaşılacağı gibi hem “üç” rakamını hem de mantık kelimesini ifade eder. Her bölümde daha zorlu senaryolarla karşılaşacağınız oyunda, yıldız kazanmak istiyorsanız en az hareketle seviyeyi tamamlamaya çalışın.

Blue Apron

Yemek yapmak istiyor ancak bir türlü yapamıyorsanız, bu uygulama tam size göre demektir. Yemek pişirmeyi bilmeseniz bile adım adım tarif eden uygulama sayesinde, en nefis yemekleri yapabileceksiniz.

The Vikings

Minimalist grafikleri seven kullanıcılar, sizleri Viking’lerin bol savaşlı dünyasına davet ediyorum. İki kişilik mücadelelerin yer aldığı basit bir oyun arıyorsanız, aradığınız yerdesiniz demektir dostlarım. Oyunda arkadaşlarınıza karşı PvP modu özelliği olduğunu hatırlatalım.