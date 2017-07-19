Gür saçları sebebiyle sosyal medyada ilgi odağı olan Junior Cox-Noon’u hatırladınız mı? İşte sevimli bebeğin son hali.

9 haftalıkken efsanevi gürlükteki saçlarıyla fenomen olan bebek Junior Cox-Noon, geçtiğimiz yıl internet dünyasının en çok aranan isimlerinden olmuştu. İngiltere’nin Brighton kentinde doğan bebek öylesine fenomen olmuştu ki, 32 yaşındaki annesi Chelsea, oğlu hakkında şunları söylemişti: "Onunla alışverişe gitmek bile en az 1 saat sürüyor. Kim görse selam vermek ve saçını okşamak istiyor."

Normalde doğum saçları kısa bir süre sonra dökülür ve yerine yenisi çıkar. Junior Cox-Noon’un saçları ise dökülmemiş, üzerine hızla çıkmaya devam etmişti. Saçları sebebiyle ailesinin ‘ayıcık’ lakabını taktığı Cox-Noon, artık 1 yaşına basmak üzere. Ailesi ise bebeklerinin son halini sosyal medya üzerinden paylaştılar. İşte sevimli bebeğin son hali: