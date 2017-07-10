Gürültülü Bilgisayar Fanlarından Kurtulmak İçin 5 Yöntem!

Dizüstü bilgisayarlar, tabletlerin cazibesine ve makul fiyatına rağmen kullanıcılar tarafından hâlâ çok tercih ediliyor. Yüksek kapasiteli piller ve ortam sıcaklığı gibi faktörler, aşırı ısı birikimine neden olabiliyor. Peki bunlardan nasıl kurtulunur?

Aşırı ısınan dizüstü bilgisayarlar, kullanıcılar için her zaman bir sorun olmuştur. Ortamın sıcaklığı, yüksek çözünürlüklü oyunlar, webGL, bilgisayarınızın ısısını etkileyen en önemli faktörlerden. Yüksek ısıyı dağıtmak için daha fazla çalışması gereken bilgisayarlar, rahatsız edici bir fan sesi çıkarmaktalar. Peki bilgisayarımızın daha iyi soğuması için neler yapabilir?

1- Gereksiz RAM Kullanımı

Programların çokluğu ve alt yapıda çalışan uygulamalar, RAM kullanımını çok fazla yükseltirler. Doğru orantılı olarak bilgisayarınız da ısınmış oluyor. Mac kullanıcıları, Activity Monitor kullanarak istenmeyen işlemleri izole edebilir ve kapatabilirler. Windows kullanıcıları ise meşhur CTRL+ALT+DELETE tuşlarını kullanarak görev yöneticisinden, bilgisayarın işlemlerini kontrol edebilirler.

2- Mac Kullanıcıları: SMC ve NVRAM'ı Sıfırlayabilir

Mac bilgisayarlarda gürültü fanlar ve yüksek ısının klasik belirtisi, sistem yönetim denetleyicisini (SMC) sıfırlamamaktır. Buraya tıklayarak SMC sıfırlamayı öğrenebilirsiniz. Yüksek sesli bilgisayar fanıyla başı belada olan bir kullanıcıysanız, NVRAM'i sıfırlamanızı da tavsiye ederiz. Buraya tıklayarak NVRAM'i nasıl sıfırlayabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

3- Soğutucu Satın Alabilirsiniz

Dizüstü bilgisayar kullanıcılarının en sık tercih ettiği yollardan biri olan soğutucu kullanımı, etkili bir soğutma yöntemidir. Metal bir levha ile bilgisayarınızın altına yerleştirerek, USB bağlantısı ile çalıştırabileceğiniz faydalı bir sistemdir. Gelişen teknoloji ile birlikte harici soğutucu fanlar da gelişti. Sabitlemek istediğiniz ısıyı soğutucuya entegre ederek, istediğiniz ısının üzerine çıktığında size uyarı vermesini sağlayabilirsiniz.

4- Bilgisayarınızı Sık Sık Temizleyin

Yüksek ses ile çalışan bir fanınız var ise, yüksek ısınız da var demektir. Hızlı çalışan fan ortamda bulunan toz, yemek parçaları v.b içine çekebilir. Hava akışının azalması, ısıyı daha da yükseltecektir. Böyle durumlarda bilgisayarınızı açıp, kuru hava ile temizlemeniz gerekebilir.

5- Fan Hızınızı Kontrol Edin

Çoğu işletim sistemi programlar, fan hızınızı kontrol etmenize izin veriyor. Bunun için Mac kullanıcıları smcFanControl uygulamasını kullanabilirler. Windows kullanıcılar için sunulan en iyi programlardan biri SpeedFan'dır.

Bonus :

Özellikle kış aylarında sıcak olan bilgisayar fanları güzel bir uyuma yeridir. Bu da sizin için yüksek bir ısı demektir. Bilgisayarınızı kullanıdığınız yerde evcil bir hayvanınız varsa üzerine oturmalarına izin vermeyin. :)